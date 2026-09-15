Ataque a hachazos en La Rondilla por la disputa de un trastero: el agresor, con 18 antecedentes, en libertad

El barrio vallisoletano de La Rondilla ha vuelto a vivir un episodio de violencia el pasado domingo 13 de septiembre.

Todo comenzó con una discusión telefónica por el uso de un trastero cedido que estuvo a punto de convertirse en una auténtica tragedia.

Y es que uno de los involucrados se personó en el portal de la víctima armado con un hacha de grandes dimensiones con la que atacó brutalmente al propietario.

Según han podido confirmar fuentes de la investigación, el origen del conflicto se remonta a la decisión de la víctima de ceder temporalmente el uso de un trastero de su propiedad a un conocido.

Durante la jornada del domingo, una “discrepancia” sobre la utilización de este espacio derivó en una llamada telefónica cargada de insultos y amenazantes advertencias por parte del prestatario.

El agresor se desplazó rápidamente hasta el domicilio de la víctima portando un hacha de grandes dimensiones con la firme intención de intimidar y agredir al propietario.

Para posteriormente arremeter a hachazos en plena vía pública. La víctima logró esquivar el golpe mientras sus familiares le abrían apresuradamente el portal desde la ventana.

Al encontrarse con el propietario en la calle, el agresor arremetió de forma directa realizando varias acometidas con el hacha.

Al mismo tiempo, varios familiares que observaban la aterradora escena desde la ventana del inmueble abrieron de inmediato el portal automático para que pudiera refugiarse en el interior del edificio y dar la alarma al 091.

Un despliegue de patrullas de la Policía Nacional acudió al lugar de los hechos. Tras peinar las calles aledañas de La Rondilla, los agentes interceptaron en las proximidades al sospechoso, quien todavía llevaba consigo el hacha empleada en el ataque.



18 detenciones previas y de nuevo a la calle

El individuo fue detenido inmediatamente por un delito de amenazas graves con arma blanca y trasladado a comisaría.

Consta en los registros que el arrestado es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, al acumular 18 detenciones anteriores por diversos delitos.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial de guardia en Valladolid, se ha decretado su puesta en libertad provisional.