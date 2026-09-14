Valladolid quiere brillar con el V Centenario de Felipe II: “Es un hecho cultural histórico, el más importante del año”

El V Centenario del nacimiento de Felipe II y su celebración ya están aquí. Con conferencias sobre el siglo de oro, menús gastronómicos que reproducen los platos de la época o la recreación del bautizo de Felipe II, como plato fuerte.

Estos son solo algunos de los hitos de la programación con la que la Diputación de Valladolid va a conmemorar, en 2026 y 2027, el nacimiento de este rey.

“Estamos hablando de un hecho cultural histórico, que será el más importante del año 2027”, ha destacado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante el Diálogos EFE Sociedad ‘V Centenario del nacimiento de Felipe II. La historia vuelve donde nació’, celebrado en la sede de EFE en Madrid.



Según ha explicado Íscar, el objetivo principal de esta celebración es “dar a conocer” la figura del monarca y que sea “un atractivo más” para que otros visitantes lleguen a la provincia “bajo el paraguas de la cultura”.



Felipe II nació el 21 de mayo de 1527 en el Palacio de Pimentel de Valladolid, actualmente sede de la Diputación de Valladolid, y por ello Íscar ha resaltado que “hay que estar a la altura” con la programación.



El evento más destacado tendrá lugar el 5 de junio de 2027, con la recreación histórica del bautizo del monarca en la iglesia de San Pablo, evento que contará con rutas teatralizadas y desfiles.



Asimismo, diversas conferencias y ponencias abordarán las temáticas en las que estuvo interesado este “hombre del Renacimiento”, tal y como lo ha definido el jefe de área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico de la Diputación de Valladolid, Juan Carlos Olea.



Charlas sobre botánica, política o música de la época, sin olvidar seis conciertos de órgano, servirán para acercar al público la figura de un rey “preocupado por su espacio, una persona muy trabajadora, que desde primeras horas de la mañana estaba trabajando porque le gustaba mucho seguir la política y el día a día de lo que ocurría en España”, en palabras de Olea.



Por su parte, la gerente del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Valladolid, Mónica García, ha definido a Felipe II como una persona “cultivada e ilustrada”, y ha explicado que las conferencias se celebrarán por toda la provincia para “trasladar ese interés, esos conocimientos”.



“Seguramente nos ayuden a acercarnos y a sentir más nuestro, más del territorio, la figura de Felipe II”, ha incidido.



Los bibliobuses, que celebran su 40 aniversario, también se sumarán a la conmemoración para acercar su figura a los niños, mediante un actor caracterizado como un personaje de la época que los animará a la lectura.



La Diputación también está trabajando con hosteleros y cocineros para elaborar menús que recreen qué comía el monarca, mientras que el actor vallisoletano Fernando Cayo (‘La casa de papel’, ‘El orfanato’) protagonizará un cortometraje sobre la figura del rey.



García ha recordado que Felipe II es “una figura muy reconocida a nivel nacional e internacional”, y esperan que el número de viajeros aumente y con ello la estancia media y el gasto en la provincia.



En este sentido, el presidente de la Diputación ha concluido que la información que se genere en las charlas, exposiciones y conferencias se va a “recoger” para que se estudie en las universidades de Valladolid.