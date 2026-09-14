Valladolid cierra diez días de fiestas con escasas incidencias y ensalzando la accesibilidad: “Ha sido un auténtico éxito”

Las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid 2026 han vuelto a convertir a la ciudad en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con una programación que ha superado el millar de actividades con propuestas para todos.

Durante la presentación del balance de estas fiestas, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha destacado “la participación” de la ciudadanía y el trabajo conjunto de los distintos servicios y equipos que han hecho posible el desarrollo de la programación.

En primer lugar, Jiménez ha trasladado su agradecimiento a todos los vecinos y vecinas por su implicación y participación en las actividades organizadas, así como a los servicios municipales que han trabajado durante estos días para garantizar el correcto funcionamiento de la celebración.

En este sentido, ha reconocido la labor de la Policía Municipal, el Servicio de Limpieza, Protección Civil, Auvasa, los equipos de emergencias y seguridad y el resto de los profesionales implicados en la organización.

La concejala también ha querido poner en valor el compromiso y la colaboración de las empresas patrocinadoras de la Feria y Fiestas: Aquavall, Mahou 0,0, Caja Rural de Zamora, Tecnocasa, Hyundai Hyupersa, Vallsur, Gaza, Gadis y Ribera del Duero.

La ocupación de los alojamientos turísticos de la ciudad ha registrado unos datos positivos durante las fiestas patronales, con una ocupación media del 67%, teniendo en cuenta hoteles y apartamentos turísticos.

Los fines de semana destacan especialmente, con una ocupación cercana al 85%. Unas cifras que reflejan una buena afluencia de visitantes y un comportamiento favorable del sector turístico de la ciudad, especialmente durante los viernes y sábados.

Los puntos de información turística de Valladolid han atendido a un total de 10.351 visitantes, una cifra que incluye tanto a las personas que han acudido a los espacios habilitados como a quienes han participado en las rutas turísticas organizadas por la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad.

A esta cifra se suman los 32.600 usuarios registrados en la página web oficial de turismo de la ciudad, entre visitas y consultas realizadas durante estos días.

Asistencias, intervenciones policiales, puntos violeta y programa ‘Young Zone’

Durante el balance de las fiestas, la concejala Blanca Jiménez ha subrayado el desarrollo de unas celebraciones marcadas por la normalidad, con pocas incidencias y un comportamiento cívico por parte de los ciudadanos.

En cuanto a datos concretos, en primer lugar, las asistencias sanitarias realizadas han sido un total de 269 con 28 traslados a hospitales. Por su parte, la Policía Municipal ha notificado la realización de 47 controles de alcoholemia con 1.481 pruebas realizadas de las que 19 han sido positivas.

Las principales incidencias de estas fiestas han estado relacionadas con la gran afluencia de personas, especialmente en las zonas de ocio y durante las noches, lo que ha hecho necesario reforzar el control del tráfico y la presencia policial.

La concejala también ha resaltado el nivel de involucración por parte de la población juvenil a través de los 28 puntos violeta instalados durante los diez días, y que han ofrecido información a 4.260 usuarios.

En lo que respecta al ámbito de la prevención de drogodependencias y el servicio de Juventud, destacan las 2 salidas realizadas durante el sábado 5 y el sábado 12, instalando una carpa en Moreras en el marco del programa ‘Young Zone’, para concienciar a la juventud de los peligros de las drogas mediante juegos interactivos y gafas de simulación. Entre los 2 días, fueron más de 1.136 jóvenes los que pasaron por las carpas.

Accesibilidad

Uno de los principales objetivos del Ayuntamiento durante la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 ha sido garantizar que toda la ciudadanía pudiera ser partícipe y disfrutar de la programación durante estos diez días.

Una apuesta por la accesibilidad y la inclusión que, en palabras de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha sido un “auténtico éxito”, situando a Valladolid como referente en materia de fiestas accesibles e inclusivas.

Además, la concejala ha resaltado el papel primordial que juegan las entidades del tercer sector y la mesa de la discapacidad, así como la colaboración imprescindible de la Concejalía de Servicios Sociales.

En este contexto, un total de 130 personas con movilidad reducida y otras discapacidades han podido disfrutar de los conciertos desde el balcón del Ayuntamiento, junto con su acompañante.

La asignación de las plazas se ha realizado atendiendo a los criterios de fecha de registro de la solicitud, el orden de prioridad establecido para cada concierto, el empadronamiento en Valladolid y el tipo de discapacidad, con o sin movilidad reducida.

A estas medidas se han sumado los recursos dirigidos a las personas con discapacidad auditiva, que durante los conciertos de los días 11 y 12, han contado con mochilas vibratorias y bucles magnéticos y una intérprete de lengua de signos y subtitulado en las pantallas del escenario de la Plaza Mayor en el caso del día 12, contando con la colaboración de la Fundación Music For All.

La accesibilidad también ha estado presente en el taller inclusivo ‘4 vivencias, 4 experiencias’, que ha contado con personas con discapacidad y ciudadanía en general, así como en las actividades infantiles y las ferias gastronómicas, con espacios reservados tanto en la Feria de Día como en la Feria de Folklore y Gastronomía, facilitando que todas las personas pudieran disfrutar de estos espacios y de la oferta gastronómica y festiva durante las fiestas.

Actividades en diferentes espacios

La Feria de Día se ha consolidado un año más en el apartado gastronómico de las fiestas de la ciudad, destacando especialmente el ambiente musical que han protagonizado las 295 actuaciones musicales en directo distribuidas por las diferentes zonas de la ciudad.

Las actividades, que este año se ampliaron hasta 38 barrios, han supuesto un reclamo muy popular entre el público. La programación de la Academia de Caballería, la Cúpula del Milenio, la Plaza España, Plaza Fuente Dorada, Plaza Portugalete, el Museo del Patio Herreriano, la Casa Zorrilla, Teatro Calderón o las salas de exposiciones y casas museo han contado con un éxito rotundo de participación.

La programación en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo ha llenado las calles de la ciudad, con especial hincapié en la procesión, la misa en la catedral y la alfombra floral que ha decorado la Plaza Mayor de la ciudad.

La Peña Con Solera se ha consolidado tras su puesta en marcha el pasado año, con una participación de 664 peñistas.

Plaza Mayor y Moreras

La Plaza Mayor ha sido nuevamente uno de los escenarios principales de las fiestas con una afluencia de público estable durante todas las ferias.

Escenario donde ha destacado la capacidad de Valladolid de atraer artistas de carácter nacional e internacional con referencia expresa al concierto único en España en abierto del Rolling Stone, Roonie Wood, en una noche histórica para la ciudad.

Jiménez ha destacado asimismo la participación de los grupos locales en la programación de las fiestas, “que un año más han puesto de manifiesto el talento vallisoletano y el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de nuestros artistas y creadores”.

Entre los espacios con mayor afluencia durante estas jornadas ha destacado también Las Moreras, que ha contado con una amplia programación gracias, en buena medida, a la implicación de la Coordinadora de Peñas y de los distintos colectivos y asociaciones culturales de la ciudad, cuya colaboración ha contribuido a dinamizar este enclave durante las fiestas.

Acera Recoletos y Campo Grande

La Acera de Recoletos acogió un año más la celebración del Récord Guinness, que este año conmemoraba el 75 aniversario de Renault, y que consiguió formar el mosaico de globos más grande realizado por personas con un total de 1.297 participantes. También cabe destacar la gran participación en la tercera edición del Festival ‘Mamá Quiero ser artista’.

El paseo de la Acera de Recoletos ha albergado una edición más de la Feria de Cerámica y Alfarería con la presencia de 50 puestos que han convertido la estancia en un punto de encuentro de artesanía.

Por su parte, la Pérgola del Campo Grande también ha sido parte fundamental de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo gracias a las verbenas de la feria que han tenido lugar todos los días de celebración.

Feria de Folklore y Gastronomía y Real de la Feria

La Feria de Folklore y Gastronomía ha celebrado una nueva edición en el nuevo espacio José Luis Bellido demostrando un año más la combinación perfecta que provoca la tradición y la gastronomía con un gran espacio dedicado al ocio superando la afluencia del año anterior.

El Real de la Feria abrirá sus puertas hasta el próximo 27 de septiembre y durante los días 14, 15 y 16 de septiembre, en horario de 16:30h a 20:00h, no habrá música y se reducirá el ruido en el recinto ferial teniendo en cuenta a aquellas personas con trastornos del espectro autista (TEA) y diversidad funcional. El domingo 20 se celebrará el Día del Niño, jornada en la que todas las atracciones funcionarán con descuentos del 50%.

Fuegos artificiales

El Paraje del Caño Hondo ha sido testigo de las seis tiradas de fuegos artificiales que, una edición más, han contado con una gran afluencia de público.

A estos espectáculos se ha sumado una de las grandes apuestas del Ayuntamiento, un espectáculo único de 400 drones que han iluminado el cielo de Valladolid, conmemorando algunas de las efemérides más destacadas de la ciudad.

La propuesta ha despertado un gran interés entre los vallisoletanos y visitantes, congregando a un número de espectadores superior al registrado en años anteriores y poniendo de manifiesto la gran acogida que ha tenido esta innovadora propuesta.

Apartado deportivo

La programación deportiva de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 arrancó el pasado 29 de agosto con la celebración de más de 33 eventos y actividades deportivas desarrollados en más de 50 emplazamientos de la ciudad y con una participación directa superior a las 3.500 personas.

La programación, que se prolongará hasta el próximo 27 de septiembre con la celebración de la Media Maratón de Valladolid, ha sido posible gracias a la coordinación llevada a cabo desde la Federación Municipal de Deportes, clubes, federaciones y entidades deportivas,

Esto ha permitido reunir una amplia variedad de disciplinas como tenis, fútbol, fútbol sala, motociclismo, petanca, natación artística, tiro olímpico, ajedrez, esgrima, caza, rugby, baloncesto, aeromodelismo, automodelismo, voleibol, piragüismo, balonmano, béisbol, sóftbol, calistenia, baloncesto 3x3 y ciclismo.

Entre las citas más consolidadas han destacado la 60ª edición de la Regata de Piragüismo, el 50º Trofeo de Fútbol Juvenil Felicísimo de la Fuente y el XXXVI Torneo de Esgrima. También se ha recuperado una de las pruebas ciclistas más antiguas de la ciudad, el LXVI Trofeo Virgen de San Lorenzo de Ciclismo, que en esta edición se ha disputado en categoría cadete en el barrio de Las Delicias.

Junto a estas citas tradicionales, la programación ha incorporado nuevas propuestas como el Torneo de Squash celebrado en Fuente de la Mora, dos torneos de pádel, una exhibición de freesbee y el Torneo de Sóftbol Latino Europeo, que ha reunido a 20 equipos procedentes de distintos puntos de Europa.

Auvasa

La oferta del servicio de transporte urbano colectivo para la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo se ha diseñado atendiendo a la demanda observada en años anteriores, realizando una propuesta específica para las líneas ordinarias, servicios al recinto ferial y servicios búho para cada día.

Las líneas ordinarias han ampliado la salida de los últimos servicios hasta las 23:00h, incrementando el número de coches en las líneas 1,2,3,6,7 y 8 en horarios de tarde.

Durante los diez días, los autobuses de AUVASA han realizado un total de 182.585 kilómetros y han registrado un total de 984.376 viajes en autobús urbano, lo que supone un crecimiento del 10,5% respecto al año anterior. Cabe destacar el viernes 11 de septiembre, día que se ha registrado el récord anual de viajes con 125.207.

Los servicios búho se han prestado con ampliaciones de horarios habituales en viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las 4:00 horas en B1, B2, B3 y B4 y hasta las 3:00h en B5. En total, el servicio ha sido utilizado por un total de 37.861 personas.

Los servicios al recinto ferial han registrado 41.098 viajes, un 5% más que el año anterior, con especial aportación de la lanzadera de Plaza Poniente, que por segundo año consecutivo ha sido gratuita, y que ha representado el 88,1% de estos viajes.

Por su parte, BIKI ha registrado durante las fiestas de este año los mejores resultados de su historia, con un total de 43.052 usos, lo que supone un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior. El viernes 11 de septiembre ha sido también el día de mayor uso en estas fiestas, con un total de 4.918 usos.

Uno de los hitos más destacados ha sido el récord histórico de personas usuarias activas, superando por primera vez en el servicio la cifra de 17.000.

La estación de Poniente volvió a situarse como uno de los principales nodos de movilidad de la ciudad y se consolidó como la estación más utilizada en toda la red.

Además, durante estos días se ha realizado 9.386 operaciones de rebalanceo, destinadas a distribuir bicicletas entre las estaciones de mayor demanda, lo que ha supuesto un 30% más de esfuerzo operativo que el pasado año.

Servicios de limpieza, maquinaria y volumen de residuos

La Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 ha contado con 955 unidades de mobiliario urbano (contenedores de 90, 120, 240, 800 y 1.100 litros; papeleras modelo convención, papeleras modelo Jubilée, contenedores de recogida selectiva de vidrio, contenedores de recogida selectiva de papel, papeleras y bidones).

Se ha intervenido en 79 espacios donde se han desarrollado las distintas actividades festivas, además de la limpieza viaria de las zonas tanto antes como después de su desarrollo. Estas actividades han supuesto llevar a cabo 1.910 desplazamientos de mobiliario urbano, para dar cobertura a todas las zonas.

En cuanto a maquinaria, se han puesto en servicio una media diaria de 14 máquinas barredoras y 10 equipos de lavado (camiones cisterna, baldeadoras, máquinas hidrolimpiadoras y fregadoras). Algunas de estas máquinas han trabajado a tres turnos, lo que ha supuesto la realización de más de 300 jornadas de trabajo y 2.000 horas de funcionamiento.

La cantidad de residuos recogidos durante estos diez días han sido: 3.384 toneladas de residuos urbanos en los 10 días, 127.392 kilos de vidrio, de los que 37.934 kg se han recolectado en los contenedores ubicados en los espacios donde se han desarrollado actividades festivas y, por último, 56.248 kilos de papel y cartón. Con las máquinas barredoras se han retirado de las vías públicas un total de 42,6 Tm.