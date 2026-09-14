La UEMC inicia el nuevo curso con cerca de 2.700 estudiantes presenciales y una oferta académica en crecimiento

Estudiantes de la UEMC en la Plaza del Campus durante el primer día de clase. Fotografía: UEMC.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) en Valladolid ha arrancado hoy la actividad docente del curso 2026-2027.

Todo para cerca de 2.700 estudiantes de grados y másteres presenciales. Los matriculados en las modalidades, tanto híbrida como online, eleva la cifra total de estudiantes hasta los 5.500.

El nuevo curso académico va a consolidar el crecimiento de la oferta formativa de la universidad.

Va a alcanzar los 16 grados, ocho dobles grados, dos titulaciones internacionales, 18 másteres y dos programas de doctorado.

Entre las novedades de este curso se encuentran los grados en Derecho y Educación Primaria, los dobles grados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) y Educación Primaria, y Derecho y ADE, y el Programa de Doctorado Internacional en Patología Oral y Rehabilitación.

Tanto en el área presencial como online e híbrida, los grados de Ciencias de la Salud vuelven a ser los más solicitados, con un importante crecimiento en la Escuela Politécnica y sostenido en la Facultad de Ciencias Sociales.