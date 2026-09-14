Estudiantes de la UEMC en la Plaza del Campus durante el primer día de clase.

Estudiantes de la UEMC en la Plaza del Campus durante el primer día de clase. Fotografía: UEMC.

Valladolid

La UEMC inicia el nuevo curso con cerca de 2.700 estudiantes presenciales y una oferta académica en crecimiento

La Universidad Europea Miguel de Cervantes va a contar con más de 5.500 estudiantes en total, con sus modalidades presencial, híbrida y online.

Más información: La UEMC da la bienvenida a la vida universitaria a 800 nuevos estudiantes de grado

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La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) en Valladolid ha arrancado hoy la actividad docente del curso 2026-2027.

Todo para cerca de 2.700 estudiantes de grados y másteres presenciales. Los matriculados en las modalidades, tanto híbrida como online, eleva la cifra total de estudiantes hasta los 5.500.

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El nuevo curso académico va a consolidar el crecimiento de la oferta formativa de la universidad.

Va a alcanzar los 16 grados, ocho dobles grados, dos titulaciones internacionales, 18 másteres y dos programas de doctorado.

Entre las novedades de este curso se encuentran los grados en Derecho y Educación Primaria, los dobles grados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) y Educación Primaria, y Derecho y ADE, y el Programa de Doctorado Internacional en Patología Oral y Rehabilitación.

Tanto en el área presencial como online e híbrida, los grados de Ciencias de la Salud vuelven a ser los más solicitados, con un importante crecimiento en la Escuela Politécnica y sostenido en la Facultad de Ciencias Sociales.