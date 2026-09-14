Tordesillas se llena de color, diversión y tradición: la panda El Traste gana el Concurso de Faroles 2026

Tordesillas ha celebrado este domingo la entrega de premios del Concurso de Faroles 2026.

Tras la exposición y el tradicional desfile celebrados durante la jornada del sábado, el Ayuntamiento ha anunciado, en un evento público en la plaza Mayor, a las pandas ganadoras de la última edición, valorando así el esfuerzo de las mismas y su creatividad por seguir apostando por la continuidad de este emblema de la localidad.

Este año, el Concurso de Faroles ha estado marcado por dos factores; el primero de ellos ha sido el incremento de la dotación económica de los premios, que ha experimentado una considerable subida, llegando a repartir cerca de 9.000 euros en premios.

Y también por el aumento de la participación, ya que este 2026 el certamen ha contado con un total de 19 pandas de adultos y 14 infantiles.

En la entrega de premios, celebrada en la tarde de este domingo, estuvieron presentes el alcalde del municipio, Miguel Ángel Oliveira, y buena parte de la corporación municipal y de los concejales de los diferentes partidos representados en el Ayuntamiento.

Entre ellos estaban los ediles Verónica Gil, Isaías García, Javier González Vega, Verónica Gutiérrez, Roberto Abril, Juan Francisco Rodríguez y Zulema San José, quienes fueron los encargados de otorgar los galardones.

Premiados

Así, la panda El Traste fue la que finalmente se alzó con el primer premio del certamen con un farol que les ha valido para hacerse con el premio dotado con 2.000 euros, mientras que el segundo premio, dotado con 1.600 euros, ha ido a parar en La Saga; y el tercero, de 1.200 euros, en Los Cheyenes.

Por su parte, los cuatro cuartos premios de 800 euros han sido para El Arreón, La Escala, La Fuga y El Infierno; y los dos quintos premios de 600 euros para La Alforja y Los Ciwas.

En el aspecto infantil, los faroles galardonados han sido El Chisme con el primer premio de 250 euros; el segundo premio de 175 euros ha sido para Los Faroles, y el tercero, de 150 euros, para La Saga Kids.

Además, el cuarto premio de 125 euros ha recaído en El Terremoto, los tres quintos de 90 euros en La Garrocha, La Gotera Junior y El Eclipse, y los dos sextos de 75 euros en El Desafío y El Duero.

En esta categoría se entregaron también cinco accésits a La Trama, ‘La Escala’, ‘Los Alborotaos’, ‘El Meteorito’ y ‘El Tridente’.

Color y diversión

Un año más, el toque de color a la entrega de premios de los faroles lo puso posteriormente el desfile y concurso de disfraces, que volvió a engalanar las calles con la diversión y el colorido de esta actividad que cada año va ganando más adeptos que traen nuevas y alocadas propuestas.

Así, acompañados por los ritmos de la charanga, los grupos fueron pasando por el photocall para iniciar el concurso, poniendo muy difícil al jurado la elección de ganadores.

Una vez finalizado el desfile, el alcalde, Miguel Ángel Oliveira, junto con el resto de concejales de la corporación, entregaron los premios a los mejores disfraces, que recayeron en La Matanza, La batucada y Los Casetes.