Segundo robo en la Iglesia de San Pablo tras desaparecer la placa de una estación del Vía Crucis: “Estamos enfadados”

La iglesia de San Pablo y el Palacio de Pimentel de Valladolid Miriam Chacón ICAL

La Orden de Santo Domingo, los Dominicos de San Pablo, de la iglesia vallisoletana que lleva el mismo nombre no gana para disgustos después del robo de dos de sus piezas en el templo.

El pasado jueves, 10 de septiembre, la congregación religiosa denunciaba, ante la Policía Nacional, la sustracción del cuadro del Ecce Homo del siglo XVII.

“Fue por la tarde. A eso de las 20:30 horas. Se estaba celebrando la misa y nos percatamos de que no se encontraba en su lugar el cuadro del Ecce Homo en el templo”, aseguran fuentes de la congregación religiosa en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Rápidamente, esa misma noche, interpusieron la correspondiente denuncia, esa misma noche, ante la Policía Nacional de Valladolid.

Una denuncia que se ha visto ampliada este lunes, 14 de septiembre, cuando miembros de la congregación se han percatado de que “faltaba la placa de la séptima estación del Vía Crucis”, como confirman las mismas fuentes a este medio.

“A eso de las 11:00 horas de este lunes hemos ampliado la denuncia por esta segunda sustracción de la placa del Vía Crucis. Es plateada”, apuntan desde la congregación añadiendo que “se están investigando los hechos”.

“Estamos sorprendidos y enfadados. Con ganas de que vuelvan las piezas a nuestra iglesia”, finalizan.

La Iglesia de San Pablo echa en falta esas dos piezas y las denuncias para que vuelvan a su lugar ya están interpuestas ante la Policía Nacional.