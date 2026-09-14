El PP afea al PSOE su "cerrazón" con el 'alcalde B' y recuerda el "chanchullo" de Óscar Puente con Rafael Guerra

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, durante la sesión plenaria de este lunes. Ángel Pisano

La portavoz del Grupo Municipal Popular (GMP), Blanca Jiménez, ha acusado este lunes, 14 de septiembre, al PSOE de querer imputar a su partido "una mala praxis para tapar sus chanchullos".

Y es que mientras se debatían las mociones del 'alcalde B' que ha obligado la justicia recientemente a debatir en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid, Jiménez ha recordado que el alcalde entre 2015 y 2023, Óscar Puente, convocó en su primer año "una plaza reservada a funcionarios para su provisión de libre designación" que fue adjudicada a Rafael Guerra.

"Entonces jefe de los servicios jurídicos y hoy su secretario de Transportes y Movilidad Sostenible, alto cargo político del Gobierno. Qué casualidad, el que tiene buen padrino se bautiza", ha ironizado la portavoz 'popular'.

Asimismo, ha incidido que apenas año y medio después se modificó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Valladolid para que el complemento específico del puesto que ocupaba "el amigo de Puente" se incrementase 5.000 euros.

Después, en 2019, el propio Pedro Herrero, hoy portavoz del PSOE en la oposición, modificó de nuevo la RPT para "agradar al maquinista del Pisuerga", en referencia a Puente, y equiparar el complemento específico del director de la asesoría jurídica al vicesecretario del Ayuntamiento.

"La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros al señor Guerra no le faltamos el respeto a pesar del chanchullo", ha recalcado la edil del PP.

Además, también ha cargado contra la labor del hoy alto cargo del Gobierno, ya que durante los ocho años de gobierno socialista con VTLP hubo "siete sentencias desfavorables".

"Vaya con el señor Guerra, el amigo de Puente que además utilizó para su defensa personal en el caso del yate. Ya se sabe lo que le gusta a un socialista manosear los servicios públicos en beneficio propio", ha apuntado.

Jiménez ha querido insistir en la idea de que únicamente pidieron en su día que se debatieran estas mociones modificando el título "para no faltarle el respeto a un funcionario".

Asimismo, ha defendido que es "un puesto de apoyo que tienen muchas alcaldías de este país" y que, además, es "legal y procedente como ya ha dejado claro el juzgado de lo contencioso-administrativo".

PSOE y VTLP

Paralelamente, PSOE y VTLP, que han sido los únicos que han utilizado su turno de palabra durante el debate de las mociones, han insistido, reiterado y coincidido en la necesidad de que Carnero diese explicaciones sobre la creación de este puesto de coordinador de políticas públicas, que está adjudicado a Indalecio Escudero.

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha insistido varias veces para que Carnero explicase qué es lo que ha hecho y qué documentos ha firmado Escudero desde que tomó posesión del cargo, no logrando respuesta a este respecto.

"No ha hecho nada y ustedes han renunciado a defenderle", ha señalado después de ver que Vox apenas ha intervenido y el PP no lo ha hecho hasta el último de los turnos de palabra.

"Nuestra propuesta es que se elimine el puesto de alcalde B y nos ahorramos esos 160.000 euros. Incluimos la posibilidad de que usted (Jesús Julio Carnero) asuma esas responsabilidades", ha subrayado Herrero.

Es esa falta de responsabilidades la que también ha criticado la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, quien ha señalado que Carnero "ha faltado 248 días de un total de 783 a su puesto" como alcalde. "Casi un año de los tres que llevamos de mandato", ha apuntado.

Ambos partidos de la oposición se han mostrado con la confianza de que en las próximas elecciones municipales del 23 de mayo de 2027 "los vecinos y vecinas se lo hagan entender".

"Hostigamiento"

Aunque ha intervenido en más ocasiones, Irene Carvajal (Vox) apenas ha querido entrar tampoco en el debate sobre el 'alcalde B' "por higiene institucional y ética".

De la misma manera, ha denunciado un "hostigamiento" a los funcionarios en las comisiones que se celebran en el Ayuntamiento de Valladolid. "Yo he visto funcionarios llorar. Mientras esto ocurra defenderemos a nuestros empleados públicos sea quienes sean, voten a quien voten", ha zanjado.