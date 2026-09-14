De paseos por el Campo Grande a Green Days universitarios: IdeVa impulsa la movilidad sostenible en Valladolid

La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid, IdeVa, se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre, bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', con una batería de iniciativas dirigidas a diversos sectores de la población con la sostenibilidad como eje principal.

Un año más, y fiel a su compromiso con la Misión Climática, que persigue la transformación urbana hacia las cero emisiones en el año 2030, IdeVa se suma a la conmemoración de esta cita europea con el propósito de implicar a toda la ciudadanía en la transición hacia la movilidad sostenible, clave para alcanzar la neutralidad climática.

El trabajo hasta ahora realizado en este ámbito refleja la consolidación progresiva del uso de alternativas de movilidad limpias, especialmente en lo relativo al transporte público y a la bicicleta: Auvasa contabilizó más de 16,7 millones de viajes en el primer semestre de 2026 y la red pública BIKI cuenta con más de 15.600 usuarios, casi 930 bicicletas y 104 estaciones.

Vuelven los Green Days

El ámbito universitario vuelve a ser prioritario con el impulso de la segunda edición del concurso Green Days en la Universidad, que se desarrollará del 22 de septiembre al 22 de octubre, con el fin de promover hábitos de desplazamiento sostenibles entre la comunidad académica de la Universidad de Valladolid (UVa) y la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

De este modo, mediante la aplicación móvil Citizen APP SPINE, promovida por el proyecto europeo Spine, se detectará y contabilizará de manera automatizada el uso del transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie y se premiará su compromiso con regalos como equipamiento corporativo de ambas instituciones y suscripciones anuales a BIKI.

Paseos por el Campo Grande

La Semana de la Movilidad servirá este año de marco para conectar la innovación con el patrimonio natural de la ciudad a través de la iniciativa Paseos por el Campo Grande: un secreto a nuestros pies.

Esta actividad se enmarca en las acciones de divulgación y sensibilización vinculadas al proyecto Campo Grande, motor verde de Valladolid, impulsado por el Ayuntamiento de Valladolid a través de IdeVa y el Área de Medio Ambiente junto a Horse Powertrain e IDForest.

Organizada en coordinación con el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, esta actividad permitirá a los usuarios de los Centros de Vida Activa participar, los días 18 y 21 de septiembre, en sendos recorridos divulgativos.

Los participantes podrán bucear en los entresijos del proyecto Campo Grande, motor verde de Valladolid, que busca convertir el emblemático parque en un referente de innovación ambiental y biodiversidad urbana.

Además, podrán conocer de primera mano los análisis sobre la salud del suelo, la biodiversidad subterránea y las soluciones de gestión inteligente que se están aplicando para garantizar la conservación de la principal masa forestal urbana de Valladolid.

Para ello, estarán acompañados por expertos de IDForest, empresa responsable de la ejecución del proyecto, enmarcado en la Misión 2030 y que consolida el liderazgo de Valladolid como Ciudad Demostradora al aportar a las empresas un entorno real de experimentación para impulsar proyectos de impacto.

Fomento de la movilidad sostenible

La apuesta de IdeVa por la movilidad sostenible se traduce también en el apoyo a iniciativas innovadoras como la impulsada por la startup internacional Orbiity, afincada en el coworking de IdeVa.

Este proyecto trabaja en el despliegue del sistema operativo Smart Move 2 Work (SM2W), una herramienta digital que facilitará a las empresas con más de 200 empleados la elaboración de planes de movilidad sostenible, anticipándose así a las exigencias de la Ley de Movilidad Sostenible.

La implicación de la Agencia se ha concretado en la realización de un estudio de hábitos de movilidad entre el personal propio de IdeVa y la comunidad de coworkers del centro.

Además, esta iniciativa se complementa con la puesta en marcha de un módulo centrado en la elaboración de planes de movilidad y en la creación de una Academia de Movilidad orientada a la capacitación técnica de los responsables empresariales en este ámbito.

Divulgación de la Misión 2030

Campo Grande acogerá otras acciones de divulgación de la Misión 2030. Así, el 18 de septiembre IdeVa instalará allí un expositor informativo para atender las consultas de la ciudadanía y sumar nuevos compromisarios a los más de 5.000 que ya han hecho su “pacto” con la Misión y sus objetivos.

Dada la importancia que la implicación de la ciudadanía tiene en la consecución de las cero emisiones en 2030 y la sencillez de muchos de los hábitos que pueden modificarse en el día a día (ahorro de agua y energía de consumo doméstico, mayor uso del transporte sostenible y refuerzo del reciclaje, por ejemplo), la Agencia informará y buscará incorporar a nuevos ciudadanos comprometidos con la Misión mediante la firma de un breve cuestionario.

Movilidad laboral

Entre las acciones impulsadas por IdeVa figura además el apoyo a UGT para elaborar una Guía de Buenas Prácticas para la movilidad sostenible al trabajo.

El documento, herramienta práctica para informar y facilitar el cambio hacia alternativas sostenibles en este ámbito, permitirá acercar a los centros de trabajo las novedades de la Ley de Movilidad Sostenible, que refuerza la negociación colectiva y favorece la participación de personas trabajadoras y la incorporación de medidas de movilidad sostenible en empresas.

Todas estas iniciativas se suman al programa impulsado por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía de Movilidad, que contempla acciones divulgativas, educativas, deportivas y participativas dirigidas a públicos de todas las edades como la ruta 'Mayores sobre ruedas'.

Esta iniciativa permitirá a usuarios de los Centros de Vida Activa conocer más de cerca el sistema de BIKI y recorrer la ciudad utilizando bicicletas BIKI y adaptaBIKI, poniendo de relieve la importancia de una movilidad verdaderamente inclusiva.