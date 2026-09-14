Investigan a una mujer por el incendio de Íscar: afectó a 178 hectáreas y provocó daños en el castillo

Los daños provocados por el incendio de Íscar en el castillo, el pasado mes de julio Guardia Civil

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a una mujer, de nacionalidad extranjera, por un delito de incendio forestal y daños a patrimonio histórico por el incendio de Íscar del pasado mes de julio que afectó a 178 hectáreas y provocó daños en el castillo del municipio.

El pasado 14 de julio se declaró un incendio en la zona de interfaz urbano-forestal en la localidad de Íscar (Valladolid) que afectó a 178 hectáreas de superficie, principalmente masa forestal, y que llegó a alcanzar el castillo declarado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Ello produciendo daños estructurales tanto en el exterior como en el interior del mismo, en donde el fuego calcinó un establecimiento hostelero.

Las primeras investigaciones situaron el origen del incendio en las inmediaciones de las instalaciones de una empresa de carpintería, sin que el fuego guardara relación con la actividad desarrollada por dicha empresa.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del incendio, la Guardia Civil, en colaboración con la Brigada de Incendios de la Junta de Castilla y León, llevó a cabo numerosas pesquisas para determinar las circunstancias del inicio del fuego y esclarecer su autoría.

Las investigaciones permitieron identificar a una persona que se encontraba en las proximidades del punto de inicio del incendio en el momento en el que se produjo. Esta persona reside de manera esporádica en unas instalaciones anexas a la zona.

Tras analizar las circunstancias del incendio y descartar la existencia de otras actividades en el entorno que pudieran haberlo originado, los agentes de la Guardia Civil apuntan a que el fuego pudo iniciarse como consecuencia de un uso negligente del fuego, posiblemente durante la quema de restos o de vegetación seca existente en las inmediaciones.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha procedido a investigar a esta persona como presunta autora, por imprudencia grave, de un delito de incendio forestal tipificado en el Código Penal en su artículo 352 y otro de daños al patrimonio histórico recogido en el artículo 323.

La Guardia Civil recuerda que el uso del fuego debe realizarse siempre "con la máxima precaución y respetando las restricciones establecidas por la normativa vigente".

"En épocas de alto riesgo de incendios, una pequeña imprudencia puede tener graves consecuencias para nuestros montes, nuestro patrimonio y la seguridad de las personas", ha subrayado el Instituto Armado.