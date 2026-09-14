La gran fiesta musical gratis para el 19 de septiembre en Mayorga con Bombai, Fernandisco y Sinestesia

David de la Viuda, alcalde de Mayorga, junto al teniente de alcalde, Rubén San Cirilo, Cedida

Mayorga quiere celebrar por todo lo alto los 300 años de la canonización de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, patrono de la localidad, y lo hará también al ritmo de la música.

El municipio vallisoletano acogerá el próximo sábado 19 de septiembre una nueva cita dentro de la programación del Tricentenario: Tricentenario Music.

Se trata de un festival con entrada libre que reunirá sobre el escenario a Sinestesia, Bombai y Fernandisco.

La propuesta ha sido presentada por el diputado de Innovación Digital, Gobierno Abierto y Contratación, David de la Viuda, y alcalde de Mayorga,, junto al teniente de alcalde, Rubén San Cirilo, como una iniciativa pensada para ampliar la celebración del aniversario y acercarla a vecinos y visitantes de todas las edades.

El escenario elegido será la Plaza de Toros de Mayorga, que podrá acoger a unas 900 personas.

El ruedo contará con espacio para aproximadamente 700 asistentes, mientras que también se habilitará una zona de las gradas con capacidad para otras 200 personas.

La música comenzará a las 22:00 horas con Sinestesia, formación vallisoletana que ofrecerá un repertorio de versiones marcado por el indie y el rock.

Después llegará el turno de Bombai, grupo de reconocimiento nacional y autor de varios temas muy conocidos, que tomará el escenario a partir de las 00:00 horas.

La noche continuará hasta la madrugada con Fernandisco, una de las figuras más reconocibles de la radio musical española, que comenzará su sesión como DJ alrededor de las 02:00 horas.

El teniente de alcalde de Mayorga, Rubén San Cirilo, ha explicado que la intención es que el festival tenga un carácter abierto y pueda reunir a diferentes generaciones.

“La idea es hacer este festival de música para todos los públicos y vincularlo al Tricentenario que estamos celebrando. Queríamos un cartel para todos los públicos”, ha señalado.

La programación se ha diseñado además en tres partes, con estilos diferentes para que la música acompañe a los asistentes durante toda la noche.

“Se va a llevar en tres partes, con tres artistas”, ha detallado San Cirilo.

El primero en actuar será Sinestesia, “un grupo vallisoletano de versiones, con un estilo que se mueve por el indie y el rock”, mientras que Bombai aportará el gran concierto de la noche.

“Es un grupo de reconocimiento nacional, con conciertos por todos los sitios y singles muy conocidos. Es un grupo potente”, ha destacado.

La madrugada quedará reservada para Fernandisco, presentado como “una leyenda” de la música y la radio, que tomará el relevo a partir de las 02:00 horas.

Una nueva cita para celebrar el Tricentenario

El festival se celebrará apenas unos días antes de las fiestas grandes de Mayorga, que tendrán lugar del 26 al 30 de septiembre.

Precisamente, desde el Ayuntamiento se ha querido buscar una fecha independiente que permita incorporar una actividad diferente a la programación del aniversario y que pueda disfrutar público de distintas edades.

“Antes de llegar a los días grandes, del 26 al 30 de septiembre, queríamos buscar un hueco para todo tipo de edades”, han señalado desde el Ayuntamiento.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

Desde la organización tampoco descartan que esta primera edición pueda tener continuidad en próximos años.

“Puede ser que tenga continuidad. Ha llegado con la idea de tener continuidad, pero dependerá de cómo nos vaya”, han explicado.

El alcalde David de la Viuda ha puesto en valor precisamente la posibilidad de que una iniciativa de estas características pueda salir adelante en el municipio y alcanzar una mayor difusión.

Desde Mayorga han querido agradecer a la Diputación de Valladolid su colaboración para hacer posible una propuesta que busca proyectar fuera del municipio una celebración que durante todo este año está teniendo a Santo Toribio como protagonista.

Un año de actividades y visitantes

El Tricentenario de Santo Toribio está dejando hasta el momento un balance muy positivo para Mayorga. La programación arrancó el 3 de enero y se prolongará durante todo el año, con actividades prácticamente todos los meses y propuestas de carácter cultural, religioso, gastronómico y turístico.

Entre ellas se ha desarrollado incluso un mes gastronómico, además de diferentes encuentros y actividades vinculadas a la figura de Santo Toribio y a su relación con Perú.

El Ayuntamiento destaca también el incremento de visitantes que está experimentando la localidad durante este año. “El balance es muy positivo. Desde que comenzó el Tricentenario, todos los meses se ha dedicado algo”, han explicado.

La celebración ha permitido además recibir a numerosos peregrinos y grupos procedentes de diferentes lugares. “Hemos tenido mucha gente que ha venido a visitar Mayorga, muchos peregrinos y muchas parroquias. Estamos muy contentos y positivos”, han señalado.

La programación continuará durante los próximos meses y tendrá uno de sus últimos grandes momentos en diciembre, cuando Mayorga pondrá el broche a un año especialmente importante para el municipio. “Acabaremos diciembre por todo lo alto”, han avanzado desde el Ayuntamiento.