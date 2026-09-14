Fractura la mandíbula a un hombre de un puñetazo para robarle: a prisión tras sumar 21 antecedentes policiales

Una detención por parte de la Policía Nacional de Valladolid. Fotografía: Policía Nacional de Valladolid.

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid han localizado y detenido a un hombre, este 13 de septiembre a las 21:00 horas, en una calle del barrio de Pajarillos tras ser plenamente reconocido como autor de un robo con violencia cometido dos días antes.

Los hechos se produjeron el pasado 11 de septiembre cuando, a las 21:40 horas, agentes uniformados en vehículo y con distintivos policiales, fueron comisionados al mismo barrio.

Se recibía un aviso de que una persona se encontraba tendida en el suelo y herida. A la llegada de los agentes, localizaron a un varón sentado, sangrando por la boca e incapaz de mover la mandíbula.

Pese a la dificultad para hablar, la víctima manifestó que un individuo le había propinado un fuerte puñetazo en la cara y que, posteriormente, le había robado.

Los agentes solicitaron asistencia sanitaria al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, que atendió inicialmente al perjudicado y dispuso su traslado al Hospital Universitario Río Hortega, donde se confirmó que presentaba fractura de mandíbula.

Con los datos aportados por la víctima, los agentes iniciaron las gestiones de identificación del presunto autor, logrando identificarle plenamente y estableciendo un dispositivo para su localización y detención, que finalmente se produjo el día 13.

Al detenido le constan 21 antecedentes policiales y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.