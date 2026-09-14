Activistas del Consejo de las Mujeres interrumpen el pleno con gritos de "fascista" y "tramposa" hacia Carvajal

Irene Carvajal y miembros del Consejo Municipal de las Mujeres este lunes en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid. Ángel Pisano

Gritos de "tramposa" y "fascista" por un lado y "sois unos violentos" por el otro. La teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal (Vox), y miembros de las asociaciones que componen el Consejo Municipal de las Mujeres han protagonizado un tenso encontronazo durante la sesión plenaria del Ayuntamiento de Valladolid.

Todo ha ocurrido este lunes, 14 de septiembre, durante el debate de una moción conjunta presentada por el PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) por la sustitución del término violencia de género por violencia doméstica en el protocolo de acceso a la vivienda de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA).

Ataviadas con pancartas en las que se podía leer que "violencia de género no es igual a violencia doméstica", en el momento de las intervenciones de Carvajal los gritos y los abucheos han podido escucharse intensamente, obligando a la teniente de alcalde a elevar el tono para poder ser escuchada.

Esto ha propiciado que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, haya tenido que pedir orden en varias ocasiones, llegando incluso a amenazar con expulsar al público presente en las tribunas en el caso de que no depusieran su actitud.

A Carvajal se la ha llegado a ver bastante molesta con las reacciones desde las tribunas, hasta el punto que ha tenido una pequeña discusión con el primer edil después de que se le agotara el tiempo a raíz de las interrupciones, siendo cortado finalmente su turno de palabra.

Informe jurídico

Aunque la moción, que pedía recuperar el término de violencia de género en el protocolo y la puntuación de 1,5 puntos para las víctimas, no ha salido adelante, el debate ha podido ser concluido y en él el alcalde ha mostrado su compromiso de analizar todos los puntos de vista.

En este sentido, ha asegurado que solicitará un informe jurídico al secretario del Ayuntamiento de Valladolid para asegurarse de que la protección a las mujeres víctimas de violencia de género está igualmente contemplada en el nuevo protocolo que fue aprobado en mayo.

En cualquier caso, ha recalcado que el compromiso del equipo de Gobierno y suyo en la lucha contra la violencia de género es "claro, determinante y diáfano" y ha vuelto a recordar que el término y las ayudas se señalan expresamente en el plan director de vivienda y suelo, que es el "verdadero instrumento regulador".

A tenor del futuro informe, no obstante, ha garantizado que "si no fuera así ya nos encargaríamos de lo que fuera". "Que le quede claro a todo el mundo que en el concepto del protocolo está amparado el de violencia de género", ha subrayado.

Debate de la moción

A pesar de la tensión, el debate se ha celebrado igualmente. De forma previa a las intervenciones de los concejales, dos representantes del Foro Feminista de Castilla y León y de la Coordinadora de las Mujeres han intervenido para reclamar al equipo de Gobierno municipal la recuperación del término en el protocolo.

"Ampliar no significa sustituir. No son categorías equivalentes. Estamos hablando de derechos públicos. Los retrocesos democráticos a veces comienzan cambiando una palabra", han defendido.

Es en esta línea en la que han centrado también sus argumentaciones tanto la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, como la concejala del PSOE Rafaela Romero. Para la segunda, el equipo de Gobierno se ha "enrocado" en este asunto y ha acusado a PP y Vox de "saltarse la Ley 1/2004", que "obliga" al Ayuntamiento de hacer el reconocimiento de la violencia de género mediante "medidas concretas".

Para Anguita, el Ayuntamiento de Valladolid no puede aplicar este cambio a no ser que haya un informe jurídico que lo avale, el cual se ha comprometido este lunes Carnero a elaborar.

Asimismo, la portavoz de VTLP ha denunciado que ahora las víctimas reciban una menor puntuación con respecto a la situación previa al cambio.

Carvajal, por su parte, ha criticado a la oposición por mostrar "su indignación dos meses después". "Si era tan grave por qué no dijeron ni una sola palabra. Pretenden convertirlo en un escándalo político", ha apuntado.

Esta "pirueta" de VTLP y PSOE, según ha definido Carvajal, tiene como objetivo "evitar que sus colectivos se les echen encima por no haber leído el protocolo en mayo".

Por su parte, el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha destacado que en el cambio de protocolo "no hubo ningún ánimo de ocultación en ningún momento" y, al igual que Carnero, ha asegurado que "ninguna mujer víctima de violencia de género se va a quedar sin una solución habitacional".

Aumento de los fondos

También sobre esta misma materia de la violencia de género se ha debatido otra moción presentada por el PP para solicitar el aumento de los fondos que el Gobierno de España concede al Ayuntamiento de Valladolid después de constatar una "disminución de estos recursos en los últimos años".

Dicha propuesta, a la que se han adherido una enmienda del PSOE para hacer extensiva esta reclamación a la Junta, sí que ha salido adelante en esta ocasión, pero igualmente con disparidad de opiniones.

"Pedimos que haya más fondos en la lucha contra la violencia contra la mujer a través de dotaciones complementarias, acciones independientes porque bien lo merecen las mujeres de Valladolid", ha aclarado Carnero.

Y es que, según ha insistido el alcalde, aceptan hacer la petición extensiva al Ejecutivo autonómico porque el equipo de Gobierno de PP y Vox "las políticas y los planes de apoyo y ayuda en la lucha contra la violencia de género y la igualdad lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo".

"Que nadie lo dude. La cuestión jurídica que lo determine quien lo tenga que determinar", ha zanjado el alcalde en el debate de estas mociones.