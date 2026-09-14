El Ayuntamiento de Valladolid revisará el buzoneo del programa de fiestas para 2027: “No viene funcionando bien”

“Hay que revisar el reparto del programa a domicilio. Creo que es algo que le ha quedado claro a todo el mundo. No vamos a decir lo contrario. Es algo que no viene funcionando bien, a pesar de los esfuerzos de las empresas, que no dudo de la profesionalidad de ninguna”, ha afirmado Blanca Jiménez.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid se ha referido a la polémica por el malestar de muchos ciudadanos que no han recibido en sus casas el programa de las fiestas pasadas.

Mirando al futuro, y a las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2027, la concejala se ha comprometido a “revisarlo” para que no vuelva a ocurrir.

“Sabemos que el reparto es muy complicado. Hay que darle una vuelta a esto para ver de qué forma podemos acompasar para que la ciudad dé el programa en papel a quien lo quiera pero que seamos capaces también de que impere la utilización del programa digital”, ha añadido Jiménez.

La concejala ha apostado por llegar a los ciudadanos de “formas más sencillas” añadiendo que buscan que “nadie quede decepcionado con el reparto” en algo que “es importantísimo”.