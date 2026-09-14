Adolfo Gómez y María Fernández lideran el podio en la Torozos Gravel & BTT Zaratán 2026

El podio de la primera edición de la Torozos Gravel & BTT Zaratán, este domingo en el municipio vallisoletano Ayuntamiento de Zaratán

La Zaratán volvió a convertirse este domingo en punto de encuentro para los amantes del ciclismo con la celebración de la Torozos Gravel & BTT Zaratán 2026.

En su primer año en la lista de pruebas de esta competición, el municipio acogió a aficionados a este deporte que no quisieron perderse uno de los eventos más importantes del calendario ciclista.

La Torozos Gravel, que en esta edición contó con 120 participantes, de los cuales cerca de treinta eran zarataneros, disponía de un recorrido de 60 kilómetros y 450 metros de desnivel positivo que discurrían por las localidades de Zaratán, Wamba, Peñaflor de Hornija y Torrelobatón.

Esta cita, que está organizada por la Diputación de Valladolid de la mano del Ayuntamiento de Zaratán y del club Trail Running Zaratán, con la colaboración de Runva Sport, forma parte de la Copa Diputación, por lo que los resultados en las diferentes pruebas son puntuables para la clasificación general.

En esta línea, y después de un poco menos de dos horas de espera tras la salida, el primero en cruzar la línea de meta fue Adolfo Gómez, seguido de Javier Castaño y César Mato, y en la clasificación femenina el podio lo protagonizaron María Fernández, Mar Rodríguez y Tania Fernández.

Por su parte, en la sección local, José Miguel Ferreras fue el primero en llegar, mientras que Víctor Pérez se alzó primero en Senior Masculino, Fernando Reoyo en Master 30, Javier Martín en Máster 40, Héctor Crespo en Máster 50 y Roberto Díaz en Máster 60.

La cita también incluyó una prueba no puntuable, una BTT con Zaratán y Wamba en el circuito común, y en ella destacó la figura de Noel Martín.

El podio lo completaron Diego González y Manuel Tejeda en segundo y tercer lugar, y en la sección de las féminas Andrea Rueda se alzó como vencedora seguida por Inmaculada Vázquez.

De la misma forma, en la sección local, Óscar Hernández fue el primero en llegar, mientras que David Rodríguez se alzó primero en Senior Masculino, Marcos Bolado en Master 30, Julio Herrero en Máster 40, José Cipriano Tejedor en Máster 50 y Miguel Ángel Martínez en Máster 60.

"Estamos muy contentos"

En la entrega de premios estuvieron presentes el alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, quien señaló que "en esta primera edición estamos muy contentos por la participación, sobre todo por la participación local, y esto nos incentiva a seguir realizando nuevas ediciones".

"Quiero dar las gracias a todos los ciclistas que han venido a Zaratán, llegados de diferentes localidades y comunidades autónomas y espero que esta haya sido una jornada en la que todos hayan podido disfrutar del deporte y del entorno de Zaratán", afirmó.

Asimismo, agradeció la colaboración de Protección Civil, de la Diputación de Valladolid y de Víctor Sacristán, en representación del Club Trail Zaratán, "por haber organizado y por apostar por nuestro municipio para la celebración de esta prueba, que esperamos sea la primera de muchas".

La siguiente prueba de la Copa Diputación se disputará el 20 de septiembre en Pedrajas de San Esteban con la Piñón Race, que volverá a reunir trail, senderismo y BTT.

El 4 de octubre los corredores se trasladarán a Medina de Rioseco para celebrar la marcha Campos y Torozos, una cita que recorrerá el Canal de Castilla, el páramo y el valle, con la implicación de Valverde de Campos, Castromonte y Villabrágima.

Por su parte, el 18 de octubre será el turno de Olmedo con la V BTT El Caballero de Olmedo, la quinta prueba puntuable, que propondrá dos recorridos exigentes con salida en la Plaza de Santa María y, finalmente, el 13 de diciembre en Tudela de Duero se disputará la BajoCero Bike Copa Diputación BTT, que cerrará el calendario.