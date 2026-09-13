Vanessa (41) y Álex (36), dueños de un nuevo restaurante: “El precio de nuestros platos va de los 3,90 a los 20 euros”

Imagen de Álex y Vanessa en su Restaurante AltaCalle. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En Valladolid, el buen comer está garantizado. Son muchos los establecimientos hosteleros que se esmeran para dar a los clientes, ya sean vallisoletanos o turistas, la mejor calidad y platos para disfrutar.

Vanessa Valenzuela tiene 41 años y nació en Chile, mientras que Álex Recalde tiene 36 y lo hizo en Paraguay. Ambos se han unido y son los dueños del nuevo Restaurante AltaCalle en Valladolid que ha abierto sus puertas el pasado 3 de septiembre.

“Contamos con una carta que está centrada en la comida callejera de distintos países, elaborada con técnicas de alta cocina y apostando por el producto local en formato street food. El precio de nuestros platos va de los 3,90 a los 20 euros”, asegura Vanessa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su historia

“Somos dos amigos apasionados de la cocina que nos conocimos en Valladolid, durante el curso de Dirección de Cocina”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Vanessa Valenzuela.

Tiene 41 años y nació en Chile. Cuenta con un Grado Superior en Dirección de Cocina. Álex Recalde es la otra pata del negocio y socio dentro del Restaurante AltaCalle que ha abierto sus puertas en Valladolid. Él tiene 36 años y nació en Paraguay. Cuenta con los mismos estudios y también es cocinero de profesión.

“Los dos crecimos en ambientes familiares donde nuestras madres nos inculcaron el amor por la cocina”, añade Álex Recalde.

Cuando era pequeña, Vanessa quería ser “doctora” y Álex “veterinario”, aunque ambos soñaban con tener su propio restaurante, en algo que se ha convertido en realidad en los últimos días.

La idea de adentrarse en el mundo de la hostelería le llegó a Vanessa cuando era adulta. Tras estudiar la carrera de Ingeniería, descubrió que le apasionaba el mundo de la cocina. Al llegar a Valladolid decidió profesionalizar su pasión y formarse. Suma cuatro años ya de experiencia, dos en Chile y los mismos en España.

Por su parte, a Álex le llegó tras estudiar Derecho y trabajar como funcionario judicial durante siete años. Al ver la oportunidad de crecer, se volcó por completo en el mundo de la hostelería. Suma diez años de experiencia, seis de ellos en Paraguay y otros cuatro en España.

Álex y Vanessa en su nuevo restaurante. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La idea y la apertura de su restaurante

“Ambos comenzamos emprendiendo en nuestros países de origen. Ya en Valladolid, yo he trabajado en La Malquerida y he realizado prácticas en La Botica de Matapozuelos. Mientras que Álex pasó por Patio Triana y Brook Hamburguesería, y más tarde fue jefe de cocina en La Malquerida y en La Bambalina”, nos explica Vanessa.

El proyecto conjunto en el que ambos están embarcados del Restaurante AltaCalle “nace en febrero de 2025”. Explican que “movidos por las ganas de crear algo que contara nuestra historia” y les “permitiera plasmar todo lo aprendido en el camino”, explica Vanessa.

“La idea era mezclar nuestros orígenes con los conocimientos adquiridos a lo largo de este tiempo. Los preparativos previos a la apertura arrancaron en julio de 2026 hasta que hemos abierto nuestro nuevo restaurante el pasado 3 de septiembre”, añade nuestra entrevistada.

El Restaurante AltaCalle se encuentra ubicado a pocos pasos del Mercado del Val, en Valladolid capital. En concreto en la calle Fray Antonio Alcalde, 8, de la ciudad del Pisuerga.

Todo en un local que cuenta con dos plantas y 170 metros cuadrados en total habilitados parcialmente, de los cuales 70 están destinados a la atención al público. Son cinco trabajadores en total.

Imagen del Restaurante AltaCalle en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Apuesta por la comida callejera

“Abrimos el 3 de septiembre. Contamos con una carta que está centrada en la comida callejera de distintos países, elaborada con técnicas de alta cocina y apostando por el producto local en formato street food. El precio de nuestros platos va de los 3,90 a los 20 euros”, afirma Vanessa.

Nuestros entrevistados añaden que “el ticket medio ronda un precio máximo de 25 euros” en su nuevo establecimiento hostelero.

“Apostamos por los platos elaborados con producto local, entre ellos el Street cloud, un guiso de lechazo meloso con un churro de patata y queso curado, coronado con una nube de algodón de azúcar hecha con su propia grasa”, añade nuestra entrevistada.

Vanessa también ensalza, dentro de sus elaboraciones, el “Pop Corn Pucelano, también las mollejas de lechazo crujientes con una salsa hoisin de elaboración propia” y con “toda la esencia de la Ribera del Duero".

Otra imagen del Restaurante AltaCalle en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Inversión y futuro

“Comparándola con la inversión media en el sector hostelero, diríamos que nuestra inversión en el local y para poner en marcha el negocio ha estado dentro de la media”, señala nuestra entrevistada.

En cuanto a la apertura del local, señala que ha sido “muy satisfactoria” y señala que “tuvimos una gran acogida por parte del público” que “acudió a la apertura superando con creces nuestras expectativas”.

En cuanto al futuro, los dos socios lo ven con “posibilidades reales de consolidarnos con el concepto que estamos desarrollando” y apuntan que “trabajarán para conseguirlo”.

“Creemos que, con nuestro trabajo constante, podremos vivir de lo que nos gusta. Es la primera vez que emprendemos juntos y, toda nueva apertura, trae consigo dudas e incertidumbre, pero no tenemos miedo”, afirman los dueños del negocio.

Lo que quieren trabajar para seguir haciendo lo que les gusta que es “cocinar y hacer que la gente lo disfrute”.