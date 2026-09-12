Se resuelve el caso de los robos del hospital tras un año: caen los saqueadores de las máquinas de café

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid se había convertido en su cajero automático particular.

Tras meses de sospechas y denuncias, la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Local y gracias a la estrecha colaboración del servicio de seguridad del centro médico, ha logrado detener a los 'ladrones del hospital'.

Los agentes arrestaron en la tarde del pasado 6 de septiembre a dos hombres acusados de ser los presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en las máquinas expendedoras de las instalaciones.

El desenlace de estos robos tuvo lugar pasadas las 17:05 horas. En ese momento, la Sala CIMACC 091 comisionó a las patrullas policiales para que se dirigieran de urgencia al recinto hospitalario.

El aviso lo habían dado los propios vigilantes de seguridad, quienes detectaron a través del sistema de videovigilancia la presencia de dos individuos en los pasillos.

Los trabajadores del hospital reconocieron «sin género de dudas» a ambos varones como los autores de las sustracciones cometidas semanas atrás en el centro.

Forcejeo y lesiones en la UVI

Los tres vigilantes que se encontraban de servicio no dudaron en actuar y se desplazaron rápidamente hasta la sala de espera de la UVI, donde lograron interceptar a uno de los sospechosos.

Al ser interrogado sobre el motivo de su presencia en el complejo sanitario, el individuo aseguró que iba a abandonar el recinto e inició la marcha hacia una de las puertas de salida.

Sin embargo, el vigilante trató de cerrar el paso para impedir su huida, lo que desencadenó un violento forcejeo en el que el trabajador de seguridad resultó lesionado.

A la llegada de los agentes, los vigilantes a duras penas lograban mantener retenido al varón, siendo necesaria la rápida intervención de la Policía Nacional debido a la «gran resistencia» que el sospechoso ofrecía.

El segundo individuo involucrado logró zafarse inicialmente, pero las sospechas de que aún permanecía escondido dentro del recinto motivaron que un indicativo de la Policía Local realizara una batida exhaustiva por el edificio.

La búsqueda dio sus frutos poco después, localizando, interceptando y procediendo a la detención del segundo implicado.

Tras el pertinente cacheo a ambos individuos, los agentes les intervinieron las ganzúas que presuntamente utilizaban para forzar y desvalijar los cajetines de las máquinas.

Un botín acumulado desde 2025

La investigación posterior ha permitido determinar la implicación directa de los arrestados en diversas sustracciones de la recaudación de las máquinas instaladas en el Río Hortega.

Según fuentes policiales, a lo largo de varios meses se habrían producido distintos hechos delictivos.

El más antiguo se remonta a noviembre de 2025, cuando se formuló una denuncia por la sustracción de 1.420 euros del interior de varias máquinas expendedoras.

El goteo de robos continuó este mismo año.

En junio se denunció la sustracción de la recaudación de otra máquina de 'vending' del hospital, y apenas un mes después, en julio, se constató un nuevo episodio que afectó a otro dispositivo y que dejó un perjuicio económico aproximado de 225 euros.

Tras ser trasladados a dependencias de la Policía Nacional para finalizar las gestiones de investigación y elaborar el atestado, los dos varones fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que finalmente decretó su puesta en libertad.