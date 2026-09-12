Rescatado un hombre del río Pisuerga tras ser arrastrado 200 metros por la corriente durante la madrugada

Los Bomberos de Valladolid rescataron durante la madrugada de este viernes a un hombre de unos 40 años que había caído al río Pisuerga a la altura de la calle Villalba de los Alcores, en la capital vallisoletana.

El aviso se recibió a las 0:33 horas, cuando un particular alertó de que había visto a un hombre de mediana edad caminando entre las zarzas junto al río antes de precipitarse al agua.

La alerta movilizó a los Bomberos de Valladolid, la Policía Nacional, la Policía Municipal y Emergencias Sanitarias-Sacyl. También se dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que se encargó de coordinar el dispositivo de rescate en el agua.

Finalmente, los bomberos localizaron al hombre unos 200 metros río abajo del punto en el que se había producido la caída y procedieron a su rescate.

El varón presentaba signos de hipotermia y fue atendido en el lugar por los servicios de Emergencias Sanitarias.

Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico (SVB) al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.