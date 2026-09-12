Dos heridos tras caer un globo aerostático al río Duero en Simancas durante la competición de ferias

Uno de los globos de la competición en el cielo de Valladolid durante este viernes. FMD

Un globo aerostático que participaba este sábado en la XXIII edición del Open de Aerostación de Valladolid ha sufrido un descenso y ha acabado cayendo al río Duero, en las inmediaciones del Puente Romano de Simancas.

Lo hizo después de que sus dos ocupantes tocaran tierra en un campo de cultivo del municipio.

El incidente se produjo poco después de las 9.00 horas. A las 09:04, la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada desde Simancas.

En ella alertaba de que uno de los globos que participaban en la competición había sufrido un descenso, había tocado suelo y sus dos ocupantes habían caído en una zona agrícola.

El globo continuó posteriormente su trayectoria hasta terminar en el río, ya sin ocupantes, en la zona del Puente Romano de Simancas.

El Centro Coordinador de Emergencias se hizo cargo de la coordinación del incidente y el aviso fue trasladado a la Policía Local de Simancas, la Policía Municipal de Valladolid, la Guardia Civil de Valladolid y los Bomberos de la Diputación de Valladolid.

También se movilizaron efectivos de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazaron recursos hasta el lugar para atender a una de las personas implicadas, que refería dolor en la zona de la cadera.

El suceso se produce en plena celebración del Open de Aerostación de Valladolid, una cita que reúne estos días a quince pilotos y sus respectivos equipos y globos en los cielos de la ciudad y su entorno.

Los participantes proceden de Galicia, Asturias, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña, aunque Castilla y León, y especialmente Valladolid, es la comunidad con mayor representación, con siete pilotos locales.

La competición se prolongará hasta el domingo 13 de septiembre y contempla tres vuelos de competición, programados entre la tarde del viernes y las mañanas del sábado y el domingo.

La XXIII edición del Open está organizada por el Club Deportivo Mesetario de Aerostación y mantiene el homenaje a Diego Criado del Rey, considerado el primer piloto de globo aerostático de la historia de Valladolid y una figura fundamental para el desarrollo de este deporte en la ciudad.

Más de dos décadas después de su primera edición, el trofeo conserva su nombre como una de sus principales señas de identidad y se ha convertido en una de las citas habituales del calendario deportivo vallisoletano de finales de verano.

La presencia de pilotos vallisoletanos es especialmente destacada este año.

Siete representantes locales participan en la competición, la delegación más numerosa de todas las presentes, en una edición que vuelve a poner de manifiesto el arraigo de la aerostación en la ciudad.

Más allá de la competición, el espectáculo de los globos ha ganado también protagonismo entre el público.

Los despegues congregan cada año a numerosos espectadores, mientras que la exhibición nocturna 'Night Glow' se ha convertido en otro de los grandes atractivos de la cita.

La organización destaca además la repercusión que alcanza el evento en redes sociales, donde son habituales las fotografías y vídeos de los globos participantes.

La competición continuará durante el fin de semana, aunque el susto vivido este sábado en Simancas será recordado.