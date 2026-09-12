La fiesta más vistosa que busca ser de Interés Turístico Regional: son 33 peñas y reparte 9.000 euros en premios

Faroles 2026, uno de los eventos más tradicionales de sus fiestas patronales. Cedida

La localidad de Tordesillas ha vuelto a echarse a la calle este sábado para rendir tributo a una de sus tradiciones más arraigadas.

Y, sin duda, la que mejor define su identidad en toda la provincia: el desfile de faroles.

Una cita ineludible que ha reunido a cientos de tordesillanos, quienes un año más se han sumado a una festividad que les hace sentirse profundamente orgullosos de sus raíces.

En esta edición, el certamen ha demostrado su excelente estado de salud al congregar a un total de 19 pandas de adultos y 14 de niños, que han presumido de su ingenio y diseño en el ágora principal del municipio.

Desde primera hora de la mañana, la plaza Mayor se ha convertido en un auténtico museo efímero, albergando la exposición de estas obras de arte y llenando de color el espacio con las distintas creaciones propuestas por las peñas.

Este aperitivo visual ha servido de preámbulo perfecto para el esperado desfile nocturno, donde los faroles cobran vida al recorrer las calles de la villa bajo la cálida luz de su interior y al compás de varias charangas.

La presente edición ha brillado por la altísima participación y la asombrosa calidad de las obras y por el decidido impulso económico del Ayuntamiento.

Este año, la dotación de los premios ha experimentado un notable ascenso hasta rozar los 9.000 euros.

En la categoría reina, el primer premio está dotado con 2.000 euros, seguido de un segundo de 1.600 y un tercero de 1.200 euros.

Además, se repartirán cuatro cuartos premios (800 euros), dos quintos (600 euros) y un accésit.

Por su parte, la cantera tordesillana también verá recompensado su esfuerzo: la modalidad infantil otorgará un primer premio de 250 euros, un segundo de 175, un tercero de 150, un cuarto de 125, tres quintos de 90, dos sextos de 75 euros y su correspondiente accésit.

Un despliegue de participación e historia

El alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, no ha ocultado su satisfacción ante estas cifras. “En la categoría de adultos mantenemos los 19 participantes del año pasado, lo que demuestra que el concurso está plenamente consolidado, mientras que en la infantil hemos dado un paso adelante hasta alcanzar las 14 peñas”, ha subrayado el regidor.

Oliveira ha querido poner en valor el esfuerzo de la Concejalía de Cultura: “Queremos seguir impulsando el Concurso de Faroles y que cada año tenga más protagonismo en nuestras fiestas. Por eso hemos aumentado los premios y las subvenciones a las pandas; es fundamental apoyar a quienes hacen posible que esta tradición siga viva”.

Además, este 2026 deja una estampa para el recuerdo gracias a una importante novedad patrimonial.

“Por primera vez en décadas hemos podido abrir el Palacio de los Alderete, un espacio histórico y emblemático que este año ha acogido la exposición de los faroles para que el jurado realizara su valoración. Es una magnífica oportunidad para recuperar nuestro patrimonio y vincularlo con una de nuestras tradiciones más queridas”, destacó el primer edil.

El momento cumbre y la vista puesta en el futuro

Todo este esfuerzo converge en la noche del sábado. A las 22:55 horas, el inconfundible toque del 'reloj suelto' marca el inicio del ritual.

Es entonces cuando las peñas, bajo la batuta de Don José Núñez Ventosa, director de la Banda de Música, entonan a una sola voz la ‘Niña Tordesillana’. Con la última nota y dando las once en punto, arranca la marcha por las empedradas vías de la villa, portando los faroles como auténticos estandartes de arte y tradición.

La resolución del misterio y la entrega de premios se hará esperar hasta este domingo a las 17:00 horas en la plaza Mayor, acto que dará paso al cada vez más multitudinario desfile de disfraces.

Mientras la villa disfruta de su noche más mágica, desde el Consistorio miran al horizonte con un objetivo claro.

“Seguimos trabajando para que los Faroles sean declarados Fiesta de Interés Turístico Regional. Reúne todos los valores necesarios para conseguir este reconocimiento, que supondría un importante impulso”, ha remarcado Oliveira.

El tejido asociativo de la villa ha respondido a la llamada. En el ámbito de adultos, el talento ha corrido a cargo de las pandas El Infierno, La Alforja, El Tridente, Los Cheyenes, La Saga, La Escala, El Traste, La Fuga, Los Wifi, Los Ciwas, La Tragedia, El Tarambuco, El Arreón, El Desalojo, La Kolisión, La Diskordia, El Oasis, El Apokalipsis y Delfiesca. Las promesas de la fiesta han estado representadas por las 14 peñas infantiles: La Saga Kids, La Garrocha, La Trampa, El Desafío, Los Faroles, El Chisme, El Duero, La Gotera Junior, El Eclipse, La Escala, Los Alborotaos, El Terremoto, El Meteorito y El Tridente.XXX.