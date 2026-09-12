La Ana Guerra más rebelde llega a Valladolid para poner la Plaza Mayor en pie: "Hago lo que me da la gana y estoy disfrutando"

Hace casi 10 años que Ana Guerra (18-2-1994, La Laguna, Tenerife) saltó al estrellato sobre los escenarios por su participación exitosa en Operación Triunfo, donde coincidió con otras figuras de la música actual como Aitana o Lola Índigo.

Su naturalidad y espontaneidad la llevaron a ser una de las favoritas del público, lo que le ha servido para amasar una imparable trayectoria desde entonces. Este sábado, 12 de septiembre, llega a la Plaza Mayor de Valladolid para actuar durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026.

A partir de las 21:30 horas, la artista tinerfeña se subirá al escenario principal de Valladolid en un día en el que, además, coincidirá con Leire Martínez, quien le sucederá a partir de las 23:15 horas. Ana Guerra llega a la ciudad del Pisuerga en un momento de su carrera en el que se siente "rebelde", con el deseo de "poner la Plaza Mayor en pie".

¿En qué momento de su vida y carrera llega Ana Guerra a Valladolid?

Bastante rebelde diría yo. Me siento muy rebelde encima del escenario porque hago lo que me da la gana y como me da la gana. Disfruto de mis músicos, improvisamos muchísimo y llego a poner esa plaza en pie. Vamos a intentarlo, con muchísimas ganas.

La primera vez que actuó en este escenario de la Plaza Mayor fue en 2018, en el marco de la gira de Operación Triunfo, ¿tiene recuerdos de entonces?

Si te soy sincera, de todo ese primer año tengo muy pocos recuerdos. Pasó la vida tan rápido, pasaban tantas cosas y el shock era tan grande de lo que acabábamos de vivir. Pasamos de ser anónimos a que la gente nos conociera y de repente nos encontramos en una nube donde yo por lo menos sentía que no merecía todo lo que la vida me estaba dando.

Tengo muy pocos recuerdos, así que tengo muchísimas ganas de renovarme este maravilloso recuerdo que se me va a quedar el 12 de septiembre de Valladolid.

¿Qué ha cambiado desde entonces en Ana Guerra?

Ha cambiado sobre todo la seguridad, lo que te dan las tablas, el peso que tienes como artista, la confianza que vas cogiendo en ti misma. Y sobre todo la dirección de mi carrera que hubo un día que la cambié, muy conscientemente, y dije que no quería seguir haciendo reguetón.

Evidentemente aparecerán canciones como Lo Malo y Ni la Hora, a las que les debo mucho, les estoy muy agradecida y me lo paso muy bien cantándolas, pero ya verás como el arreglo que hemos hecho no es un reguetón.

Como di un giro de 180 grados a mi carrera, incluso estas canciones giraron también. A Víctor Elías, mi director musical, le di mucho la vara diciéndole que no me apetecía que sonara nada ni muy urbano ni muy a reguetón. Le costó mucho sacarlas del género de donde estaban porque era complicado, pero lo consiguió y hacemos unas versiones rock muy chulas de ellas.

Este sábado va coincidir con Leire Martínez, con quien mantiene una bonita y fuerte vinculación, ¿no?

Leire es maravillosa. Lo mejor que me pudo pasar en la vida es que me saliera en 'Tu Cara Me Suena' imitarla a ella y que nos quedáramos tiradas por un apagón en el tren.

Esto fue mágico. Yo sé que ese día pasaron muchas cosas malas, pero en mi caso particular creó un vínculo con ella. Fueron muchas horas sentadas, sin teléfono, hablando de todo, de la vida, y somos súper colegas.

Este verano he ido a verla a ella un par de veces a conciertos y es maravilloso. Me siento súper orgullosa de que existan artistas como ella en la industria de la música.

¿Podremos ver alguna sorpresa sobre el escenario hoy?

Sí, alguna sorpresa habrá, seguro (risas).

¿Ha visitado Valladolid alguna vez aparte de las veces que haya venido a tocar? ¿Qué es lo que más le gusta de la ciudad?

Sí, sí que he estado. Lo que más me gusta es que hay partes que me recuerdan un poquito a mi tierra, sobre todo en invierno. Yo vivo en La Laguna, en Tenerife, y ese frío, esas calles peatonales, esas cosas me recuerdan mucho a mi tierra. Tengo como un vínculo con eso.

¿Qué sueños le faltan por cumplir como artista?

Hace un tiempo no es que dejara de soñar porque intento siempre tener unos proyectos. Pero cuando me decía a mí: me gustaría cantar con… y se me ha cumplido cantar con Juan Luis Guerra, con Alejandro Sanz, se han cumplido ciertas cosas en mi vida, cantar en México, en Cancún, verme en los Premios Platino haciendo esto.

Se han cumplido ciertas cosas en mi vida que ni en mis mejores sueños me hubiera dado por pedirlo.

Entonces, fluyo un poco más con la idea de que me sorprenda y de tener mis objetivos y ver qué puede pasar. Esta industria tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero tiene una cosa maravillosa, y es que un día alguien te llama y sin saber muy bien por qué acabas en un escenario con alguien al que has admirado mucho y del que forma parte tu música, porque yo escribo sobre lo que he escuchado toda mi vida

No sé entonces si hacerle la siguiente pregunta, viendo que le gusta fluir, pero... ¿un artista con el que le gustaría colaborar?

He cantado mucho con Leire en el escenario, pero no hemos registrado nada como una canción nuestra propia y me gustaría mucho tener algo juntas. Me parece esencial colaborar con gente que te aporte y que sean personas vitamina como ella, y me gustaría mucho que fuera ella.

¿Hay algún género con el que se sienta cómoda pero que aún no se haya atrevido a tocar?

Estoy en un lugar en el que me siento bastante cómoda. Mi género es más pop y pop rock, y sobre todo llevado al directo. Había un género que yo no había probado todavía que es el bolero. Me atreví y mi último single se llama La Llama, un bolero por primera vez.

Estaba en una sesión de composición y los chicos con los que estaba me dijeron que cómo puede ser que no haya sacado uno si yo había empezado a cantar por esto y por fin saqué uno.

¿Una canción que Ana Guerra cante a pleno pulmón y que nadie se espere?

Novedades Viernes, Dani Martín (risas).

Le quería preguntar por la última hornada de concursantes de Operación Triunfo 2025, ¿hay alguno que le llame especialmente la atención o le vea un futuro exitoso en la música?

No te voy a poder contestar mucho. Yo soy muy melancólica y nostálgica, entonces soy de esa gran fase de cualquier tiempo pasado nos parece mejor, del baúl de los recuerdos.

No he sido capaz de volver a ver ninguna edición después de estar en esa la que fue mi casa, mi hogar y mi hermandad.

Sé de los chicos, alguno me escribe, porque sí es verdad que cuando he visitado la academia les he dicho que cualquier cosa en la que podamos ayudaros, aunque yo no os conozca, ya nos une algo, ya somos familia, es como que lleváramos todos el mismo apellido.

Por último, ¿un mensaje que quiera trasladar a los vallisoletanos?

Lo diré en el concierto porque últimamente lo suelo decir mucho. Desgraciadamente ahora vivimos en un mundo que está roto y quiero que la gente aproveche esta noche. Van a tener dos artistas que van a darlo todo encima del escenario y van a poner su alma encima del escenario con unos músicos que también van a hacer lo mismo.

Que intenten entrar en el viaje con nosotros para por lo menos olvidarnos durante cuatro horas que el mundo está roto ahí fuera.