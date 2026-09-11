La UEMC da la bienvenida a la vida universitaria a 800 nuevos estudiantes de grado

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha dado este viernes, 11 de septiembre, la bienvenida a la vida universitaria a 800 estudiantes de primer curso de sus grados presenciales que han acudido al Welcome Day.

Una jornada que se creó para facilitar su incorporación a la universidad y descubrirles desde el primer día las posibilidades que ofrece el campus tanto dentro como fuera de las aulas.

La bienvenida ha combinado información académica con propuestas prácticas, para que los nuevos estudiantes conozcan los servicios de la UEMC, descubran sus opciones de participación y comiencen a familiarizarse con la comunidad educativa de la que ya son parte.

Como en años anteriores, los grados del área de Ciencias de la Salud han vuelto a ser los más demandados en la UEMC, liderados por Enfermería, Psicología, Odontología, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD).

A ello hay que sumarle la buena acogida de las nuevas titulaciones que se estrenan en la oferta académica, como son el grado en Derecho y Educación Primaria, junto al doble grado de CAFD y Educación Primaria.

También ha tenido una buena evolución positiva los dobles grados y programas combinados, como ADE y Organización Industrial o Fisioterapia y CAFD.

Este Welcome Day se ha iniciado con la presentación de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias de la Salud y la Escuela Politécnica Superior, además de trasladarse información sobre los servicios de atención al alumno y los principales recursos digitales de la UEMC.

El rector de la UEMC, David García López, ha sido el encargado de saludar a los nuevos estudiantes, mientras que también ha intervenido la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria, Berta García Otero.

García López ha animado a los universitarios de entrada a que afronten esta etapa con "esfuerzo, ambición y espíritu crítico" y les ha recordado que la UEMC debe proporcionarles conocimiento y competencias profesionales, pero también una formación integral como personas.

"Os vamos a exigir, porque la exigencia forma parte del aprendizaje y os ayudará a crecer y a alcanzar vuestra mejor versión", ha precisado el rector, animándoles también a mantener la curiosidad y la capacidad de cuestionar y analizar todo lo que les rodea.

De la misma manera, ha invitado a los estudiantes a que aprovechen las posibilidades que la UEMC les brinda más allá de las aulas.

"No os limitéis a venir a clase. Aprovechad todo lo que la universidad os ofrece para aprender, participar, compartir experiencias y descubrir nuevas inquietudes", ha resaltado.

Welcome Day en la UEMC. UEMC

Según ha incidido García López, "estos años son una oportunidad para formaros profesionalmente, pero también para pensar, para crecer y para descubrir quiénes queréis ser".

La jornada también ha servido para presentar el Plan de Acción Tutorial (PAT), que acompañará a los alumnos durante su trayectoria universitaria y les ofrece orientación y apoyo en las distintas etapas de sus estudios.

Plató 4K, más aparcamiento y una clínica que se amplía

Los nuevos estudiantes, que iniciarán las clases el próximo lunes, han podido conocer un campus que continúa actualizando sus instalaciones.

Entre las actuaciones en marcha destaca la ampliación de la Clínica Universitaria, mientras que la zona de aparcamiento ha incorporado nuevas plazas de mayor tamaño, para facilitar el acceso hasta las instalaciones.

Asimismo, la UEMC ha renovado completamente su plató de televisión con tecnología 4K, con la finalidad de ofrecer una formación audiovisual alineada con la industria.

El espacio permitirá a los estudiantes trabajar con flujos de producción parecidos a los de las cadenas de televisión y productoras audiovisuales profesionales.

Los nuevos estudiantes también han podido conocer, a través de diversos stands en la plaza central del campus, más de 10 servicios e iniciativas que complementan su formación.

Deportes, voluntariado, idiomas, relaciones internacionales, empleo y Laboratorio Social, además del Club de Debate y espacios de participación vinculados al teatro, el cine y los derechos humanos, el impacto tecnológico, la naturaleza, la danza o el conocimiento intergeneracional componen esos servicios e iniciativas.

La oferta se completa con propuestas como el Club de Lectura, el blog Vuélcate o la Peña UEMC Valladolid de baloncesto, además de información sobre el carnet universitario y la tienda UEMC.

La jornada ha concluido con aperitivo, sorpresas, regalos y música DJ en la plaza central del campus, donde los nuevos estudiantes han tenido su primer encuentro informal con sus compañeros de curso.