Sabores ibéricos, motor y ocio familiar toman los 15.000 metros cuadrados de la Feria de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero inaugura 'Feria, tu espacio de ocio y compras'. Feria de Valladolid.

Ir de puesto en puesto, probar un pedazo de queso curado, probar la comodidad de un sofá o dejarse tentar por el olor a embutido recién cortado.

Ese ambiente de toda la vida vuelve a respirarse en la capital vallisoletana con una nueva edición de 'Feria, tu espacio de ocio y compras', que hasta este domingo 13 de septiembre transforma el recinto ferial en una especie de zoco gigante de 15.000 metros cuadrados pensado para pasear sin prisas, curiosear y reencontrarse con el comercio de siempre.

La entrada es gratuita y las puertas se mantienen abiertas ininterrumpidamente de 11:30 a 21:00 horas.

Nada más poner un pie en el recinto salta a la vista el primer cambio: el viejo estanque de la entrada principal ha dejado paso a una amplia zona de césped con suelo de madera, perfecta para hacer un pequeño alto en el camino antes de sumergirse en los pabellones.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero inaugura 'Feria, tu espacio de ocio y compras'. Feria de Valladolid.

Dentro aguardan un centenar de puestos llegados de rincones de toda España y Portugal.

El recorrido se convierte en un viaje gastronómico donde es difícil no picar algo, con mostradores repletos de aceites de oliva, cecinas, chorizos, dulces artesanales o mieles, compartiendo espacio con puestos de moda, joyería artesanal, cosmética y soluciones de energía solar para la casa.

Para quienes aprovechan estos días para buscar coche o planear una escapada, el motor vuelve a tomar un peso importante. Los pabellones 2 y 3 se convierten en un concesionario gigante con coches nuevos y de ocasión para todos los bolsillos, mientras que el pabellón 4 se reserva a las autocaravanas y al espíritu viajero.

Personas probando sofás en la Feria de Valladolid. Feria de Valladolid.

Sumado a las zonas pensadas para que los más pequeños descarguen adrenalina —como el parque hinchable 'Jump Kingdom' o la experiencia 'El Gran Viaje'—, la feria se consolida como uno de esos planes redondos para resolver las compras pendientes y pasar la tarde en familia.