Valladolid

El mejor balonmano femenino de CyL llega a Peñafiel en busca del título: "Es también la excusa para descubrir el municipio"

Cuatro equipos buscarán la Copa este 12 y 13 de septiembre.

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Peñafiel (Valladolid) atraerá las miradas del balonmano regional este 12 y 13 de septiembre con la celebración de la VIII Copa Castilla y León en categoría femenina.

Un día en el que la localidad en plena cuna de la Ribera del Duero recibirá a los cuatro mejores equipos femeninos de balonmano en la Comunidad que tratarán de alzarse con el título en la gran final del domingo a las 12:00 horas.

El acto de presentación ha tenido lugar este viernes, 11 de septiembre, en el Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, donde han participado el diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana, el concejal de Deportes de Peñafiel, Javier Bernabé, y el secretario técnico de la Federación de Balonmano de Castilla y León, César Rodríguez.

También ha habido representación de uno de los equipos y de Caja Rural de Soria en Valladolid, principal patrocinador de la prueba deportiva.

"Es un torneo que hará las delicias de los amantes del balonmano y servirá de excusa para conocer todos los recursos que ofrece Peñafiel", ha destacado Santana.

Presentación de la XVI Copa de España Ayuntamiento de Peñafiel.

Una idea en la que ha coincidido Javier Bernabé, quien ha invitado a los asistentes a participar en el torneo, pero también a disfrutar "de la gastronomía y de nuestro patrimonio".

Y es que, según ha destacado el edil, "Peñafiel es un municipio abierto a grandes acontecimientos y torneos". César Rodríguez ha destacado la consolidación de la Copa Castilla y León, que alcanza ya su octava edición, únicamente ininterrumpida por la "pausa de la pandemia".

En esta VIII Copa Castilla y León de Balonmano Femenino se medirán los equipos de Caja Rural Cleba, Recoletas Hand Vall Valladolid, Caja Rural Valladolid (ganadoras de las siete ediciones anteriores) y el CD BM Fuentes Carrionas.

Los dos primeros se medirán en la semifinal el sábado, 12 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, mientras que las segundas harán lo propio a las 19:00 horas.

Los partidos tendrán lugar en el Polideportivo Municipal de Peñafiel y la entrada será gratuita hasta completar aforo. Las ganadoras de las semifinales se enfrentarán, posteriormente, el domingo 13 de septiembre en la gran final a partir de las 12:00 horas.

Cabe resaltar que este último partido en el que se decidirán las campeonas de esta octava edición será retransmitido en directo por La 8 Valladolid.