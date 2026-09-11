El mejor balonmano femenino de CyL llega a Peñafiel en busca del título: "Es también la excusa para descubrir el municipio"

Peñafiel (Valladolid) atraerá las miradas del balonmano regional este 12 y 13 de septiembre con la celebración de la VIII Copa Castilla y León en categoría femenina.

Un día en el que la localidad en plena cuna de la Ribera del Duero recibirá a los cuatro mejores equipos femeninos de balonmano en la Comunidad que tratarán de alzarse con el título en la gran final del domingo a las 12:00 horas.

El acto de presentación ha tenido lugar este viernes, 11 de septiembre, en el Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, donde han participado el diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana, el concejal de Deportes de Peñafiel, Javier Bernabé, y el secretario técnico de la Federación de Balonmano de Castilla y León, César Rodríguez.

También ha habido representación de uno de los equipos y de Caja Rural de Soria en Valladolid, principal patrocinador de la prueba deportiva.

"Es un torneo que hará las delicias de los amantes del balonmano y servirá de excusa para conocer todos los recursos que ofrece Peñafiel", ha destacado Santana.

Una idea en la que ha coincidido Javier Bernabé, quien ha invitado a los asistentes a participar en el torneo, pero también a disfrutar "de la gastronomía y de nuestro patrimonio".

Y es que, según ha destacado el edil, "Peñafiel es un municipio abierto a grandes acontecimientos y torneos". César Rodríguez ha destacado la consolidación de la Copa Castilla y León, que alcanza ya su octava edición, únicamente ininterrumpida por la "pausa de la pandemia".

En esta VIII Copa Castilla y León de Balonmano Femenino se medirán los equipos de Caja Rural Cleba, Recoletas Hand Vall Valladolid, Caja Rural Valladolid (ganadoras de las siete ediciones anteriores) y el CD BM Fuentes Carrionas.

Los dos primeros se medirán en la semifinal el sábado, 12 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, mientras que las segundas harán lo propio a las 19:00 horas.

Los partidos tendrán lugar en el Polideportivo Municipal de Peñafiel y la entrada será gratuita hasta completar aforo. Las ganadoras de las semifinales se enfrentarán, posteriormente, el domingo 13 de septiembre en la gran final a partir de las 12:00 horas.

Cabe resaltar que este último partido en el que se decidirán las campeonas de esta octava edición será retransmitido en directo por La 8 Valladolid.