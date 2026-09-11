Denuncian el robo de un ángel único del siglo XVII en la Iglesia de la Vera Cruz: “Estamos disgustados”

Imagen del altar sin uno de sus ángeles en la Iglesia de la Vera Cruz de Valladolid. Fotografía: cedida por la Cofradía de la Vera Cruz a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Iglesia de la Vera Cruz de Valladolid ha sido el escenario de, presuntamente, un robo en las últimas horas. En concreto de uno de los Ángeles Torcheros del altar del ‘Lignum Crucis’, como han confirmado desde la Cofradía de la Vera Cruz a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Lo detectamos este jueves, cuando íbamos a cerrar la iglesia por la tarde-noche. Vimos que la talla de madera policromada y de finales del siglo XVII, no estaba allí”, asegura Beatriz Tovar, la secretaria de la Cofradía de la Vera Cruz.

Añade que rápidamente se interpuso la denuncia ante la Policía Nacional y que están a la espera de que la Policía Científica visite el lugar para realizar una inspección ocular tras lo ocurrido.

“Estamos disgustados”, señala nuestra entrevistada, tras desaparecer uno de los dos ángeles que se ubican en el altar.

El objetivo es dar con la valorada pieza para conseguir que vuelva al lugar del que nunca debió salir.