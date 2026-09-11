Arroyo, epicentro del fútbol base nacional con 600 futuras promesas y 44 equipos en busca del triunfo

Fotografía de los campos de fútbol de La Vega. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Arroyo de la Encomienda se convierte, un año más, en epicentro nacional del fútbol base con 44 equipos y más de 600 jóvenes futbolistas que van a participar en la V Edición de la Arroyo Cup.

Se va a celebrar los días 11, 12 y 13 de septiembre en los Campos de Fútbol de La Vega.

Entre los 44 equipos participantes que acompañarán al C.D. Unión Arroyo destacan reconocidos clubes profesionales como el Atlético de Madrid, Real Valladolid, Getafe CF, Real Oviedo y Rayo Vallecano.

La Arroyo Cup se ha consolidado en la programación de Arroyo 100% Deporte destacando dentro de la apuesta municipal por el deporte base y el fomento de la práctica deportiva y la vida saludable entre los más pequeños.

Para el alcalde, Sarbelio Fernández, el objetivo del torneo es “fomentar la convivencia, el respeto y la práctica saludable del deporte, además de dar a conocer Arroyo de la Encomienda como sede de un evento deportivo de primer nivel en el ámbito del fútbol formativo”.

Se trata de un trabajo permanente con el que “Arroyo apoya el trabajo diario de clubes y deportistas, así como la celebración en nuestras instalaciones de distintos eventos nacionales e internacionales que conforman nuestro Arroyo 100% Deporte”

A lo largo de tres intensas jornadas se espera la llegada de más de 3.000 visitantes, entre jugadores, técnicos, familiares y público en general, lo que supone en palabras del alcalde “un importante impacto social y económico para el municipio, con beneficios para la hostelería, el comercio y la proyección de la localidad”.

Arroyo Cup 2026 se podrá seguir tanto de manera presencial en las instalaciones de La Vega como a través de las diferentes redes sociales oficiales del torneo, acercando así la emoción de la competición a todos los aficionados.