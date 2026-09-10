Una marca de moda urbana llega a Vallsur con su nueva tienda de más de 500 m2 y crea 14 puestos de trabajo

La marca de moda urbana JD abre sus puertas este sábado, 12 de septiembre, en el centro comercial Vallsur con un gran establecimiento de más de 500 metros cuadrados.

Esta apertura llega para reforzar la oferta comercial del centro vallisoletano y contribuirá a dinamizar el empleo local gracias a la creación de 14 nuevos puestos de trabajo.

La nueva tienda de Vallsur se convierte en el primer establecimiento de Castilla y León en incorporar la nueva estética global de la compañía.

Se trata de un espacio diseñado para ofrecer una experiencia de compra más digital, interactiva y conectada con las nuevas formas de relacionarse con la moda urbana.

En sus instalaciones se ofrecerá una selección de las principales marcas del sector, entre las que destacan Nike, Adidas, New Balance, Hoodrich, The North Face y Puma, además de la firma propia McKenzie.

"La llegada de JD supone una excelente noticia para nuestros visitantes y un paso más en nuestra estrategia de incorporar marcas líderes que aporten valor y experiencias diferenciales al centro comercial. Se trata de una enseña de referencia internacional que conecta con públicos de todas las edades", afirma Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Por su parte, para los responsables de JD España la apertura de Vallsur “supone un paso importante para JD en Valladolid, no solo porque nos permite reforzar nuestra presencia en la ciudad, sino porque incorporamos por primera vez en Castilla y León nuestro nuevo concepto de tienda", asegura.

"Seguimos trabajando para que nuestros espacios sean cada vez más digitales, interactivos y conectados con las necesidades de nuestros consumidores, manteniendo una evolución constante tanto en diseño como en experiencia de compra”, apuntan.

La jornada inaugural del 12 de septiembre contará con un ambiente especial para los clientes que se acerquen a la tienda, incluyendo la presencia de un DJ, un stand de Lollipop y una actividad interactiva con tarjetas con códigos para probar suerte y abrir una caja fuerte con diversos premios en su interior.

Con esta incorporación, JD alcanza las 135 tiendas en toda España, sumando dos establecimientos en Valladolid y cinco en Castilla y León.

La compañía cuenta ya con un equipo de 75 empleados en la Comunidad y más de 3.300 profesionales en el conjunto del país.