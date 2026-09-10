Un herido grave tras una colisión frontal entre una moto y un vehículo en Valladolid
El hombre ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico y una mujer ha sido trasladada en UVI móvil al Río Hortega.
Más sucesos: Detenido un hombre de 58 años por exhibicionismo delante de niñas: se creó alarma social
Un hombre ha resultado herido grave este jueves tras una colisión entre una moto y un vehículo en Valladolid.
El 112 de Castilla y León ha recibido llamadas a las 13:30 horas alertando del accidente, que ha tenido lugar en la calle Hernando de Acuña de la capital vallisoletana y en el que el turismo y la moto han chocado frontalmente.
Los alertantes solicitaban asistencia para el motorista, un hombre de unos 60 años que se encontraba herido grave.
El 112 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar. Sacyl ha informado que se ha trasladado al herido en UVI móvil al Hospital Clínico de Valladolid.
Además, se ha atendido a una mujer, trasladada después en UVI móvil al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.