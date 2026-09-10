La Policía Local de Valladolid en el lugar del accidente, este jueves

La Policía Local de Valladolid en el lugar del accidente, este jueves EE

Valladolid

Un herido grave tras una colisión frontal entre una moto y un vehículo en Valladolid

El hombre ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico y una mujer ha sido trasladada en UVI móvil al Río Hortega.

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Un hombre ha resultado herido grave este jueves tras una colisión entre una moto y un vehículo en Valladolid.

El 112 de Castilla y León ha recibido llamadas a las 13:30 horas alertando del accidente, que ha tenido lugar en la calle Hernando de Acuña de la capital vallisoletana y en el que el turismo y la moto han chocado frontalmente.

Una ambulancia medicalizada de Sacyl

Los alertantes solicitaban asistencia para el motorista, un hombre de unos 60 años que se encontraba herido grave.

El 112 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar. Sacyl ha informado que se ha trasladado al herido en UVI móvil al Hospital Clínico de Valladolid.

Además, se ha atendido a una mujer, trasladada después en UVI móvil al Hospital Río Hortega de la capital vallisoletana.