El festival de música clásica que triunfa en la Milla de Oro del Vino: dos conciertos, grandes artistas y entrada gratuita

Presentación del II Festival de Música Clásica de la Milla de Oro del Vino. Fotografía: Diputación de Valladolid.

Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, ha presentado en la mañana de este jueves, 10 de septiembre, la segunda edición del Festival de Música Clásica de la Milla de Oro.

Lo ha hecho acompañado de la alcaldesa de Valbuena de Duero, Eleazar Moro y la de San Bernardo, María Silvia Lorenzo.

Una iniciativa que va a volver a unir “dos de las grandes señas de identidad de la provincia” como son su riqueza patrimonial y enológica y el talento musical de primer nivel.

“Tras la extraordinaria acogida de la primera edición, celebrada en Pesquera de Duero, el festival de este año da un salto cualitativo al trasladarse al Monasterio de Santa María de Valbuena, situado en San Bernardo, en pleno corazón de la Ribera del Duero y de la Milla de Oro del Vino”, ha señalado Íscar.

El presidente de la Diputación de Valladolid ha destacado que el Festival de Música Clásica Milla de Oro del Vino se ha convertido ya “en una iniciativa consolidada y que su traslado a un enclave patrimonial de estas características permite reforzar la apuesta de la Diputación por llevar cultura de calidad a los municipios de la provincia y generar experiencias turísticas y artísticas de primer nivel”.

Conciertos

Los dos conciertos de esta segunda edición serán los mismos que protagonizaron el programa del año pasado, debido a la excelente acogida que tuvieron entre el público.

El primero tendrá lugar el 19 de septiembre, a las 19:00 horas, y estará protagonizado por el pianista vallisoletano Diego Fernández Magdaleno, natural de Medina de Rioseco y una de las figuras de referencia del panorama musical de Castilla y León.

Su recital permitirá volver a disfrutar de su talento en un marco patrimonial de especial relevancia.

El segundo concierto se celebrará el 27 de septiembre, a las 19:00 horas, bajo el título ‘Dos divas y un barítono’, con la participación de las sopranos Ainhoa Arteta y Montserrat Martí y el barítono Luis Santana.

La presencia de estos reconocidos intérpretes volverá a convertir el festival en una de las principales citas musicales de la programación cultural de la provincia.

El Monasterio de Santa María de Valbuena será este año el escenario de ambas veladas, aprovechando su extraordinario valor arquitectónico y patrimonial y ofreciendo un marco singular para una programación que combina música, patrimonio y enoturismo.

La Diputación de Valladolid refuerza con este festival su apuesta por la marca Milla de Oro del Vino, concebida como una propuesta integral que pone en valor la calidad y diversidad de la oferta vitivinícola, paisajística, turística y gastronómica de la provincia.

La iniciativa pretende, además, que los asistentes no solo disfruten de dos conciertos de primer nivel, sino que puedan descubrir el entorno de la Ribera del Duero y las experiencias que ofrece la Milla de Oro del Vino, vinculando la cultura y la música con el patrimonio y el turismo enológico.

Entrada gratuita con reserva previa

Ambos recitales tendrán entrada gratuita, aunque será necesario realizar reserva previa a través de la página web www.valladolidentradas.es, con el objetivo de garantizar una correcta organización y control del aforo ante la expectación generada por el festival.

El aforo será de “unas 800 personas” pero, en caso de superarse, se habilitarán salas anexas con “retransmisión en directo”.

La segunda edición cuenta con la colaboración de la Fundación Las Edades del Hombre, la Entidad Local Menor de San Bernardo y el Ayuntamiento de Valbuena de Duero, además de las diferentes entidades implicadas en la organización.

Con esta segunda edición, la Diputación de Valladolid consolida el Festival de Música Clásica Milla de Oro del Vino como una propuesta cultural y turística vinculada al territorio y reafirma su apuesta por acercar grandes nombres de la música clásica a los municipios de la provincia.