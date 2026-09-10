La feria de artesanía ideal para visitar hasta el 13 de septiembre: 50 puestos, cerámicas, alfarería y productos para coleccionistas

Imagen de la 48ª Feria de Cerámica y Alfarería de Valladolid, en la Acera de Recoletos. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Valladolid vive estos días su semana grande con motivo de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026. Unas fechas en las que la ciudad está repleta de actividades y ambiente por todas las calles. Por eso, la urbe pucelana se postula en este inicio de septiembre como un destino ideal para visitar.

Cultura, tradición, gastronomía, música e historia. La programación aglutina todo tipo de opciones para todos los gustos. Pero también hay una actividad muy concreta que ya está plenamente consolidada dentro del calendario anual y que este año celebra su 48 edición, la Feria de Cerámica y Alfarería.

Un total de 50 artesanos de toda España, Francia y Portugal se dan cita hasta el próximo 13 de septiembre en la Acera de Recoletos.

A lo largo y ancho del paseo pueden visitarse y adquirirse algunos de los productos artesanales que aquí se venden en estos días. Una feria que es todo un reclamo para profesionales, coleccionistas, aficionados y público interesado en la cerámica y alfarería.

Este año, además, como novedad, la feria abrió sus puertas el pasado martes 8 de septiembre, ampliando un día más de lo que era habitual.

Además, ofrece una gran versatilidad horaria para que el público pueda acudir a visitar la feria, que es al aire libre junto al Campo Grande, el pulmón verde de la ciudad, de 11:00 a 22:00 horas en horario ininterrumpido.

Esta feria está organizada por la Asociación de Ceramistas de Valladolid (Aceva), de la que está al frente Juan Carlos Gimeno, quien, precisamente, ha destacado que está teniendo una "muy buena acogida" desde su primer día.

Así lo trasladó durante la inauguración de la cita, en la que también estuvo presente el Concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, la teniente de alcalde y concejala de Cultura y Educación, Irene Carvajal, y el edil de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero.

Precisamente, es en ese buen recibimiento del público en lo que coincidió con Juan Carlos Gimeno el concejal responsable del área, quien además recalcó que acudir a la feria es un plan idóneo para acudir "solo o en familia y descubrir la cultura, la artesanía y la creatividad" de los profesionales participantes.

Hasta el 13 de septiembre habrá ceramistas y alfareros llegados desde lugares como Almería, Granada, Castellón, Barcelona, Ciudad Real, Madrid, Asturias, Badajoz, Toledo, Málaga, Pontevedra y Zaragoza.

También está ese componente internacional con artesanos franceses y portugueses. "Hay gente nueva, que eso siempre es de agradecer", precisó Gimeno durante la inauguración.

Talleres y sorteos

La feria no se limita únicamente a los puestos, sino que también hay programados talleres participativos de cerámica dirigidos tanto a los más pequeños como a adultos.

Estos se celebran a diario y en los mismos, los participantes deben colaborar en la creación de un mural cerámico colectivo inspirado en un árbol, que está previsto que posteriormente sea instalado en un lugar destacado de Valladolid.

Dichos talleres tienen lugar todos los días de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas, a excepción del domingo 13 de septiembre, que será de 11:30 a 13:30 horas.

La propuesta de la feria incluye, a su vez, sorteos diarios de cestas de productos de la tierra y otras experiencias, en la que colaboran distintos establecimientos y empresas locales.

Concurso en la Casa Revilla

De forma paralela, la cerámica no solo tiene cabida en la Acera de Recoletos durante la celebración de la feria, sino que también es protagonista del 25º concurso 'Ciudad de Valladolid' y el 12º encuentro internacional que organiza Aceva.

Dichas actividades las alberga la Casa Revilla, donde podrá visitarse una exposición que reúne obras donde destaca la innovación, la investigación técnica y los nuevos lenguajes de creación. Estará disponible, en este caso, hasta el 20 de septiembre.