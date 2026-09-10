Detenido un hombre de 58 años por exhibicionismo delante de niñas menores de edad: se creó alarma social

Un agente de la Guardia Civil. Imagen de un agente de la Guardia Civil.

La Guardia Civil de Valladolid, dentro de la Operación ‘Candype’ ha procedido a la detención de una persona por exhibicionismo delante de menores de edad.

Los hechos, según informa la Benemérita, se produjeron el pasado año durante el mes de agosto en la zona de piscinas de una localidad de Valladolid.

El varón se acercó presuntamente a una menor de seis años y, tras entablar conversación con ella, le enseñó los genitales.

Unos días más tarde, esta persona se volvió a acercar a esta niña y volvió a enseñarle los genitales desde su vehículo. Por estos hechos y los anteriores, los padres de la niña pusieron denuncia de los hechos.

En agosto de este año, se volvieron a producir unos hechos semejantes, una madre se encontraba paseando con sus hijos por la urbanización junto a la piscina, cuando una de sus hijas, de siete años, que se había alejado, volvió con su madre rápidamente a la que comentó que había visto a un varón masturbándose.

Dada la gravedad de los hechos, su alarma social y la reiteración delictiva, la Guardia Civil asumió la investigación.

Tras la toma de declaración de varios vecinos de la zona junto con el visionado de cámaras y junto con la vigilancia y seguimiento de posibles vehículos de sospechosos, se logró dar con la identidad de esta persona, procediendo a su detención el pasado día 3 de septiembre de 2026.

Dichos hechos se encuentran judicializados por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid.