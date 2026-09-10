Cortes al tráfico en Valladolid por la construcción del viaducto de Los Tramposos: fechas y carreteras afectadas

Obras de la pasarela de la variante de trenes de mercancías sobre la N-601 ICAL

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, va a iniciar este próximo lunes, 14 de septiembre una nueva fase en el proceso de construcción del viaducto de Los Tramposos.

Se trata de un elemento clave de la red arterial ferroviaria de Valladolid en la variante Este.

Esta red, a lo largo de 17,4 kilómetros, canalizará la circulación de todos los trenes de mercancías de la línea Madrid-Hendaya, evitando su paso por el centro de la ciudad y la estación de Campo Grande, y conectando con el nuevo complejo ferroviario vallisoletano.

La inversión total para ejecutar tanto la red como el nuevo complejo ferroviario es de 300 millones de euros.

Entre las actuaciones para poder desplegar esta variante ferroviaria, se encuentra la construcción del viaducto de Los Tramposos a la altura del kilómetro 185 de la N-601. Este nuevo viaducto cuenta con 1.130 metros de longitud, y sobrevuela la carretera nacional N-601 y sus enlaces de conexión con la autovía de circunvalación de VA-30.

El viaducto dispone de un tramo con sección metálica de 357 metros que se está construyendo mediante el sistema de empuje.

Este sistema consiste en desplazar progresivamente el tablero del viaducto desde uno de sus extremos hasta su posición definitiva mediante gatos hidráulicos, evitando así trabajar directamente sobre el terreno y las infraestructuras. Hasta la fecha se han empujado ya cuatro vanos del viaducto, que suman 204 metros de longitud.

Afectaciones al tráfico

En este contexto empieza la nueva fase en la construcción de esta nueva infraestructura que implicará afectaciones en la circulación de varias carreteras colindantes desde este lunes 14 de septiembre a las 9:30 horas, hasta el jueves 17 a las 13:30 horas.

La construcción del viaducto de Los Tramposos supondrá afectaciones al tráfico en el entorno del kilómetro 185 de la carretera N-601 y su conexión con la VA-30.

Zona afectada por la construcción del viaducto. Fotografía: Ministerio de Transportes.

En todos los casos, los cortes de tráfico serán convenientemente señalizados indicando los desvíos provisionales que den continuidad al tráfico.

Concretamente, los cortes previstos son los siguientes:

Lunes 14 de septiembre: de 09:30 a 21:30 horas para la ejecución del empuje del vano 5.

Martes 15 de septiembre: de 09:30 a 13:30 horas para actividades de revisión del sistema de empuje.

Miércoles 16 de septiembre: de 09:30 a 21:30 horas, para la ejecución del empuje del vano 6.

Jueves 17 de septiembre: de 09:30 a 13:30 horas para actividades de revisión del sistema de empuje.

Primera fase de la construcción de la variante Este

Desde mayo de 2025, la variante Este de Valladolid se encuentra en explotación en su primera fase, la de mayor longitud, desde la conexión con la factoría de Renault hasta el enlace Norte con la línea férrea Madrid-Hendaya. En este tramo se encuentra la otra gran estructura del trazado, el túnel de San Cristóbal, de 2,2 kilómetros de longitud.

El viaducto de Los Tramposos, por su parte, se ubica en el enlace Sur, tramo en ejecución que, a su finalización, completará la Variante Este y eliminará todos los tráficos de mercancías por el casco urbano de Valladolid.