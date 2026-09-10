Conrado Íscar responde tras la polémica cancelación de una exposición: “El presidente no decide”

Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“El presidente no decide quién expone y quién no. Hay un protocolo y una comisión que deciden cuáles son las muestras que se exponen en el Palacio de Pimentel”, ha asegurado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar.

Todo después de la polémica por la exposición ‘La otra transición vallisoletana’ del artista Íñigo Varona, que finalmente no abrió sus puertas al público y que desencadenó una fuerte polémica.

De hecho, el Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid acusaba al equipo de Gobierno de haber suspendido la exposición por motivos “ideológicos” y hablaba, de forma abierta, de “censura previa”.

“La exposición no cumplía lo que había propuesto el autor. Hay que respetar las normas y el protocolo. Técnicamente no correspondía a la propuesta inicial. Hay un protocolo, desde el Servicio de Cultura y, desde Presidencia, no elijo. Ni quito ni pongo”, ha afirmado Íscar.

El presidente de la Diputación de Valladolid ha añadido que “estamos encantados de acoger diferentes muestras” y ha informado de que “habló con el autor” de la muestra, recalcando que “es un criterio técnico el que decide”.

“No puedo responder más allá de los informes de los técnicos de los que confío. En un panorama en el que vivimos en el que todo es polémica, yo no decido. El presidente de la Diputación no decide. Hay un protocolo”, ha afirmado Conrado Íscar.

Ha terminado señalando que es “dentro de la comisión donde se deciden las exposiciones” y que “a nivel político no se entra en dichos criterios”.