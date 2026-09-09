Óscar, el joven de 20 años de Zaratán que murió en un terrible accidente en Francia: se investigan las causas

Imagen del Ayuntamiento de Zaratán junto a una foto de Óscar, en su etapa en el equipo de fútbol. RRSS Zaratán Sport

Zaratán llora estos días la pérdida de uno de sus jóvenes vecinos y de la forma más trágica.

Óscar Baz, vecino del municipio vallisoletano de 20 años, falleció este pasado domingo en un grave accidente de tráfico.

Ocurrió en Francia, concretamente en Orléat, el país al que se había marchado para continuar con sus estudios y comenzar una nueva etapa de su vida.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 16:30 horas en Orléat, una localidad próxima a Clermont-Ferrand, en el departamento francés de Puy-de-Dôme.

El joven circulaba por la autopista A89, en dirección a Thiers-Clermont-Ferrand, cuando, según la información publicada por el diario local La Montagne, tomó la salida hacia el área de descanso de Limagne.

Por causas que todavía se investigan, el Peugeot 208 que conducía terminó entrando en la zona de césped del área de descanso.

El vehículo chocó primero contra una señal informativa y posteriormente contra unos árboles.

El joven quedó atrapado en el interior del coche.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia, entre ellos los bomberos y el Servicio Médico de Urgencias de Thiers, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. El joven falleció en el acto, según relata el medio galo.

Los gendarmes del pelotón motorizado de Thiers (PMO) se hicieron cargo de las primeras diligencias para esclarecer lo sucedido.

“Aún no sabemos qué pudo haber ocurrido”, explicó el mayor Nicolas Auroy, quien señaló que se están estudiando todas las hipótesis.

En Zaratán, el municipio donde Óscar creció, quienes le han conocido le recuerdan como un joven que formó parte durante años de la vida del pueblo.

Había estudiado en el colegio de la localidad y también había vestido la camiseta del Club Deportivo Zaratán Sport.

Allí compartió vestuario, entrenamientos y partidos con otros jóvenes del municipio.

Su marcha a Francia

El alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, explica a EL ESPAÑOL Castilla y León que Óscar "jugó en el club de fútbol, vivía aquí hasta que se fue a estudiar a Francia y hacía peña".

Además, recuerda que el joven tenía familia en el municipio. Su marcha a Francia había supuesto un cambio en su vida.

Hacía ya dos temporadas que había emprendido allí sus estudios y comenzado una nueva etapa lejos de Zaratán. Sin embargo, la distancia no había roto los vínculos con su pueblo.

“Siempre que podía venía para ver a sus amigos”, recuerdan desde el Zaratán Sport, que este lunes quiso despedirse públicamente de quien durante años había sido uno de los suyos.

El club ha compartido un mensaje con mucha emoción tras conocer el fallecimiento.

“Óscar, un chico de tan solo 20 años que formó parte de nuestra familia y defendió nuestros colores”, señala la entidad, que recuerda cómo aquella nueva vida que había comenzado en Francia no había impedido que siguiera regresando a Zaratán para reencontrarse con sus amigos.

“Este domingo nos dejó de forma inesperada en un accidente de tráfico, dejando un enorme vacío entre todos los que tuvimos la suerte de compartir con él vestuario, entrenamientos y tantos momentos dentro y fuera del campo”, lamenta el club.

También el Ayuntamiento de Zaratán ha querido trasladar públicamente sus condolencias a la familia y amigos del joven.

“Consternados por el fallecimiento de nuestro vecino de tan solo 20 años", ha señalado el Consistorio en unas palabras que también hace suyas su alcalde, que ha enviado "todo nuestro cariño a sus familiares y amigos en estos momentos de profundo dolor”.