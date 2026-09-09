Las obras obligan a cambiar el acceso a la estación de trenes de Valladolid: fecha y calle por la que se entrará

Imagen de la nueva estaciones de trenes de Valladolid y de los cambios en los accesos. Fotografías: Adif.

Las obras en la estación de trenes de Valladolid Campo Grande van a obligar a hacer una serie de modificaciones que afectarán al acceso de viajeros.

Se va a centralizar la entrada y salida de viajeros a través de un nuevo acceso por la calle Recondo a partir del lunes, 14 de septiembre, y, de forma temporal, para seguir compatibilizando los avances en la construcción de la nueva terminal y la prestación del servicio ferroviario y a los pasajeros.

Adif ha anunciado que, desde el lunes, 14 de septiembre, los viajeros dispondrán de una entrada provisional que, desde Recondo y por la parte oeste de la actual plaza, va a facilitar la salida y llegada a la puerta de la estación de peatones y también a personas con movilidad reducida, taxis, motos y bicicletas.

Para ello, este acceso va a disponer de una acera para peatones, amplia, de entre tres y cinco metros de anchura y accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida.

Dos plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, parada de taxis y una vía para su entrada y salida. Además de zonas para aparcamiento de motos, bicicletas y patinetes.

El acceso por la Plaza Colón y la entrada de vehículos particulares van a estar temporalmente interrumpidos.

Plano nuevo acceso temporal. Fotografía: Adif.

Minimizar impacto

Con la entrada por Recondo, Adif posibilita compatibilizar el desarrollo de la nueva estación con el servicio ferroviario y a los viajeros, y minimizar la afectación a los usuarios de la estación, los ciudadanos y la ciudad.

En este sentido, el avance de los trabajos de la nueva terminal se ha coordinado de forma que el nuevo acceso de Recondo se ponga en servicio una vez concluyan las fiestas de la capital, dada la mayor demanda de movilidad de esos días.

Asimismo, y ante el inicio del curso, se anuncia con antelación para conocimiento de los viajeros que acuden cada día a la capital para trabajar o ir a clase.

Respecto a los vehículos particulares, Adif trabaja para habilitar nuevas plazas en el aparcamiento de la estación, y ha dispuesto una treintena de plazas de parking en la zona de La Esperanza para ‘rent a car’.

Avance del aparcamiento subterráneo hacia la plaza

Adif concentra por Recondo la entrada y salida de la estación ante el avance de la construcción del nuevo aparcamiento subterráneo hacia la plaza de acceso, bajo la cual se habilitará parte de este nuevo parking, que implica ocupar parte de su superficie. En la actualidad, estos trabajos se centran en el despliegue de los muros perimetrales del aparcamiento para, posteriormente, levantar sus pilares, realizar los forjados de sus cuatro plantas y su excavación.

Este parking (29.275m2 y 605 plazas) es una de las principales novedades de la nueva estación, actuación estratégica para la ciudad y la red ferroviaria que, con una inversión de 260 millones de euros, responde al crecimiento del tráfico ferroviario y refuerza la integración del ferrocarril en la ciudad.

Nueva gran plaza de la estación con amplias zonas verdes

Además de un nuevo edificio de viajeros (7.900m2), de innovador diseño, a modo de puente sobre las vías, de cinco vías de alta velocidad y del aparcamiento.

La estación contará también con una pasarela peatonal y ciclista conectando las calles de ambos lados, y en su fachada principal (del lado centro histórico) con una nueva gran plaza de acceso, con zonas verdes, integrada con el entorno y llamada a convertirse en nuevo punto de referencia de la ciudad.

Transformación ferroviaria en Valladolid

La nueva estación es una de las actuaciones en marcha que transformarán las conexiones ferroviarias de Valladolid y la reforzarán como nodo de transporte de viajeros y mercancías. En cuanto a mercancías, actualmente progresan las obras de la Variante Este (ya en servicio una primera fase) y del nuevo Complejo Ferroviario.

Y respecto a viajeros, avanza la construcción de una segunda vía de alta velocidad en la salida norte de la estación y de la denominada U de Olmedo, la conexión de las líneas de alta velocidad Madrid-Valladolid y Madrid-Galicia para posibilitar viajes transversales por la mitad norte del país.

Estas actuaciones contribuyen a los ODS 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 8 (crecimiento económico y generación de empleo), 7 (eficiencia energética) y 11 (ciudades inclusivas con acceso a transportes sostenibles).