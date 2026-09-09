Jesús (49), padre de dos hijos en la vuelta al cole tras las vacaciones de verano: “Tienen ganas y mucha ilusión”

Jesús, padre de dos hijos, en la vuelta al cole. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Este miércoles, 9 de septiembre, las calles de Valladolid han vuelto a cobrar vida a primera hora de la mañana con el comienzo del curso escolar.

Más de 405.000 estudiantes afrontan el curso 2026-2027 desde hoy. Comienzan las clases los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial y Transición a la Vida Adulta, en un curso que se alargará hasta el próximo 24 de junio.

El ESPAÑOL de Castilla y León ha hablado, a primera hora de esta mañana, antes de que los alumnos entraran al primer día de clase con Jesús, un padre que llevaba a sus dos pequeños al colegio Amor de Dios de la ciudad del Pisuerga que se ubica en la calle Real de Burgos, 5.

El vallisoletano de 49 años llevaba de la mano a sus dos pequeños en el comienzo del curso. Diego tiene siete años y cumplirá ocho el próximo 20 de septiembre, mientras que Edurne, suma seis. El primero comienza tercero de Primaria y la segunda primero de Primaria.

“Afrontamos la vuelta al cole con ganas de que empiecen a estudiar, a aprender y a relacionarse con las personas. El verano ha sido un poco largo, por la situación personal, pero ellos han disfrutado mucho que es lo importante”, asegura Jesús en declaraciones a este periódico.

Ha añadido que los pequeños “tienen ganas de reunirse con sus amigos y afrontan la vuelta con mucha ilusión”.

En lo que a la conciliación se refiere, el padre de los dos pequeños asegura que “está viudo desde hace casi un año” y que “lucha muy duro con ellos con el apoyo de una profesora particular para que saquen las cosas adelante”.

“Una persona sola, con dos niños de estas edades y con las tareas del día a día, se ve un poco desbordado”, añade nuestro protagonista, que asegura que “cuenta con el servicio de Madrugadores y el de Comedor” aunque señala que los gastos “han sido bastante elevados”, para afrontar esta vuelta a las aulas.

“Cuesta” la vuelta al cole

Este periódico charla también con Ana Belén madre de dos hijos, de 47 años, que lleva a sus pequeños al mismo centro escolar. Víctor tiene nueve años y Miguel tiene seis y antes de las 9:00 horas, ya se preparaban para afrontar el primer día.

“Cuesta después de varios meses la vuelta al cole. En verano te liberas de horarios, de responsabilidades con los deberes que, cada vez es más carga para los padres que para los niños, pero ellos vienen con mucha ilusión de ver a sus compañeros y nosotros también de volver a la rutina.

Víctor empieza quinto de Primaria y Miguel segundo de Primaria para continuar con su formación tras los meses de verano en los que se han divertido y han podido disfrutar del ocio sin las clases.

“Los gastos, es verdad, que son cada vez más elevados pero la culpa la tenemos los padres que queremos que cada año, los pequeños estrenen estuches, pinturas y demás. Cada vez es más caro, como todo”, finaliza Ana Belén.

Valladolid retoma el pulso y las clases comienzan para centenares de pequeños en la capital y en la provincia.