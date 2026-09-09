Un hombre en silla de ruedas, herido tras ser atropellado en un cruce de La Cistérniga

Un hombre de unos 50 años que cruzaba en silla de ruedas resultó herido este miércoles por la tarde tras ser atropellado por un turismo en La Cistérniga.

El suceso se produjo alrededor de las 19:50 horas, en el cruce del Camino Herrera con la calle Francisco de Goya.

El hombre permaneció consciente tras el impacto, aunque presentaba una brecha en la cabeza, según informaron los servicios de emergencias.

Hasta el lugar fueron avisados agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó asistencia sanitaria para atender al herido.

El atropello se produjo en una zona urbana del municipio y la víctima se encontraba cruzando la vía en silla de ruedas cuando fue alcanzada por el vehículo.

Dos heridos en una colisión por alcance en Alcazarén

Apenas 25 minutos después, a las 20:15 horas, se registró otro accidente de tráfico en la provincia, en este caso en Alcazarén.

El siniestro tuvo lugar en la N-601, en el kilómetro 160, donde se produjo una colisión por alcance entre dos turismos. Como consecuencia del accidente, una mujer y un varón, ambos de unos 70 años, resultaron heridos.

Los dos afectados se encontraban conscientes y presentaban contusiones y magulladuras. Al igual que en el accidente de La Cistérniga, fueron avisados la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió asistencia al lugar.