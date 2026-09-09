Encuentran el cuerpo sin vida de una septuagenaria en su casa de Valladolid: un familiar dio la voz de alerta

El cuerpo sin vida de una mujer nacida en el año 1954 ha sido hallado sin vida en la mañana de este domingo, 6 de septiembre, en su casa de Valladolid, como han confirmado fuentes de la Policía Nacional y de los Bomberos de Valladolid en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Era ese día, a las 11:15 horas de la mañana, cuando el Servicio de Emergencias 112 recibía una llamada en la que se solicitaba una apertura de puerta en la calle Real de Burgos de la ciudad del Pisuerga.

Se daba aviso a la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de Valladolid y también a Sacyl para atender la llamada de alerta.

Una llamada que vino, como han informado los Bomberos de Valladolid, por parte de un familiar que llevaba entre tres y cuatro días sin conseguir contactar con la mujer.

Finalmente, y como apunta la Policía Nacional, se hallaba en su casa el cuerpo de esta mujer fallecida.

La Policía Nacional añade que no existen signos de violencia tras el hallazgo.