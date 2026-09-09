El festival 'Siglo de Oro' abre los actos de conmemoración del nacimiento de Felipe II en Valladolid hace 500 años

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, presenta el ‘Festival del Siglo de Oro: la gestación de un imperio. V centenario del nacimiento de Felipe II’. Miriam Chacón Ical

La Diputación de Valladolid ha presentado este miércoles, 9 de septiembre, el comienzo de los actos de conmemoración por el quinto centenario del nacimiento de Felipe II en 1527. La primera iniciativa será el 'Festival del Siglo de Oro: la gestación de un imperio'.

El acto, en el que ha participado el presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha tenido lugar, precisamente, en el lugar donde nació el monarca, el Palacio Pimentel, y que es hoy sede de la Diputación de Valladolid.

"Hace casi 500 años entre estos mismos muros nació Felipe II y hoy volvemos al lugar donde comenzó su historia para presentar la primera de las acciones culturales con las que la Diputación inicia el camino hacia la conmemoración de su nacimiento en 1527", ha subrayado Íscar durante la presentación del festival.

La Diputación de Valladolid presenta el 'Festival del Siglo de Oro: la gestación de un imperio'. Miriam Chacón Ical

El presidente ha estado acompañado por la profesora de la Universidad de Valladolid y coordinadora de las acciones culturales, Nuria Torres, y tres representantes municipales de los cuatro municipios participantes en este festival: David Esteban, alcalde de Medina de Rioseco; Alberto Plaza, alcalde de Simancas; y Jesús de la Iglesia, concejal de Villagarcía de Campos.

A estas tres localidades hay que sumar también Nava del Rey. Cada uno de los cuatro municipios acogerán, entre el 11 de septiembre y el 3 de octubre, una de las conferencias (los viernes) y un concierto (los sábados) que componen la programación completa del festival.

"El quinto centenario constituye una oportunidad extraordinaria para acercarnos a una de las figuras más grandes de nuestra historia y conocer el tiempo que le tocó vivir", ha señalado Conrado Íscar.

El festival permitirá, de esta manera, "acercar la figura de Felipe II y su legado", pero también conectar a Valladolid y su provincia "con aquel momento de la historia".

"Hoy damos el primer paso. Este festival es solamente el comienzo. En los próximos meses presentaremos las siguientes iniciativas de un proyecto común con el Ayuntamiento de Valladolid que tendrá en 2027 uno de sus principales hitos", ha avanzado el presidente de la institución provincial.

El ciclo arrancará en el salón de plenos del Ayuntamiento de Medina de Rioseco este viernes, 11 de septiembre, a partir de las 20:30 horas con la conferencia 'La música en el reinado de Felipe II' de la mano de la musicóloga Laura González Martínez.

Al día siguiente, el sábado 12 de septiembre, a las 20:30 horas, la Iglesia de Santa María acogerá un concierto de órgano y danza en tiempos de Felipe II con Ana Aguado y Eva Narejos.

Villagarcía de Campos recibirá el festival el viernes 18 de septiembre, con la conferencia 'La música en el reinado de Felipe II' de Laura González Martínez. Será a las 19:00 horas en la Colegiata de San Luis.

Conrado Íscar junto a 'Felipe II'. Miriam Chacón Ical

El 19 de septiembre, la Colegiata de San Luis acogerá el concierto 'La corte y la fe' del coro de cámaras Alterum Cor (Valentín Benavides).

El viernes 25 de septiembre será el turno de Nava del Rey, que celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento, a las 20:00 horas, la conferencia 'La música en el reinado de Felipe II' a cargo de Laura González Martínez.

Al día siguiente, el sábado 25 de septiembre, la Iglesia de los Santos Juanes, a las 20:00 horas, acogerá el concierto 'El orden del sonido' de la mano de Juan María Pedrero Encabo (órgano).

El festival concluirá en Simancas, que celebrará el 2 de octubre la conferencia 'La música en el reinado de Felipe II', de Ana Calonge Conde (musicóloga), a las 19:30 horas en el Centro Cultural la Vaguada.

El último de los conciertos tendrá lugar el sábado 3 de octubre en la Iglesia de El Salvador de Simancas, a partir de las 19:30 horas, bajo el título 'El silencio del poder'.

Será el grupo de canto gregoriano Schola Cantorum Paradisi Portae el encargado de cerrar este primer festival que da inicio a los actos conmemorativos por el nacimiento de Felipe II.