Tordesillas arranca sus días grandes entre la devoción a la Virgen de la Guía y el pregón de las hermanas Muelas

Pregón de las hermanas Muelas desde el balcón del Ayuntamiento de Tordesillas. Cedida.

Tordesillas ha dado este martes el pistoletazo de salida formal a sus esperadas Fiestas de la Virgen de la Guía y de la Peña con una jornada marcada por la devoción, el arraigo y el orgullo de pueblo.

Tal y como manda la tradición tordesillana, los vecinos no han desempolvado aún las camisetas de peña, sino que se han vestido de punta en blanco desde primera hora de la mañana para acudir a la iglesia de Santa María.

Tras la misa solemne y la emotiva procesión en andas que ha trasladado la talla hasta la Plaza Mayor para regresar de nuevo al templo, las hermanas Reyes y Helena Muelas han tomado el balcón consistorial para pronunciar un pregón cargado de raíces y recuerdos familiares.

Las propietarias de la icónica Bodega Muelas, convertidas en auténticas embajadoras internacionales del sector vitivinícola de la villa, han emocionado a la multitud con un discurso centrado en el legado de sus abuelos.

Las pregoneras han rememorado cómo el amor por la tierra y el oficio del vino vino acompañado de una forma muy especial de sentir las festividades.

Procesión con la imagen de la Virgen de la Guía en Tordesillas. Cedida.

"Canciones como 'Llegó la peña' o 'Carretera de la Peña' eran habituales en nuestra casa cuando se acercaban las fiestas, y nuestras primeras peñas con nuestras primas y abuelos eran algo que esperábamos con ansias durante todo el año", han recordado entre aplausos, evocando también los encierros y las parvas interminables que forman parte de la memoria colectiva del municipio.

Durante su intervención, las hermanas han destacado que el terruño es la auténtica seña de identidad de sus elaboraciones y de su propia vida.

"Para nosotras es muy importante decir de dónde venimos, ya que detrás de cada vino hay personas, suelo, clima, tradiciones y técnicas, pero lo más importante es expresar la identidad que hace que nuestras elaboraciones sean diferentes, y eso es Tordesillas", han reivindicado, marcándose como meta devolver a la localidad el lugar destacado que le corresponde en la historia del vino.

Imagen de la corporación municipal con las pregoneras en las escaleras del Ayuntamiento de Tordesillas. Cedida.

Por su parte, el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha agradecido su labor como embajadoras del patrimonio local antes de dar por inaugurados los festejos al grito de "¡Viva la Virgen de la Guía! ¡Viva Tordesillas! y ¡Viva el Toro Vega!".

La cita institucional ha contado con la asistencia de la corporación municipal al completo, procuradores, diputados provinciales y numerosos regidores de la comarca.

La jornada festiva ha continuado por la tarde con el colorido desfile de Gigantes y Cabezudos amenizado por la charanga Sal del Compás, dando paso a una variada oferta musical con las actuaciones simultáneas de la banda El Naan y del violinista Thomas Potiron en distintos puntos de la villa.