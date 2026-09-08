Todas las actividades del día grande de las fiestas de Valladolid con el concierto de Carlos Baute como colofón

Este martes, 8 de septiembre, es el día grande de las fiestas de Valladolid 2026. Se celebra la festividad oficial de la patrona, la Virgen de San Lorenzo.

Al ser un día festivo local, la jornada concentra los actos tradicionales y religiosos más importantes de toda la semana.

Tendrá lugar la procesión y la misa solemne en honor a Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo, presidida por Luis Argüello.

Un día en el que también se va a poder disfrutar de la Feria de Día o de la Feria de Folklore y Gastronomía y de decenas de actividades en un amplio programa para este martes.

Magia, hinchables y talleres para los más pequeños, música y el concierto de Carlos Baute en la Plaza Mayor, son algunas de las propuestas para este día mágico en la ciudad del Pisuerga.

Programa para este martes, 8 de septiembre

A las 10:30 horas de la mañana se va a celebrar la procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo, con salida en la Iglesia de San Lorenzo y llegada a la Catedral de Valladolid.

Una procesión que va a contar con la participación de la banda de cornetas y tambores Pureza de Valladolid, con la asociación cultural Zagalejo, y con la Escuela Municipal de Música acompañando a la virgen.

A las 12:00 horas, en la Catedral, va a tener lugar la Misa Solemne en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo que va a estar presidida por Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y que va a contar con la participación del Coro de la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

De 12:00 a 14:00 horas, va a tener lugar en la Plaza España la iniciativa Danzando en la calle: milonga de la Virgen de San Lorenzo. Se ha invitado a todos los tangueros a participar en esta milonga celebrada en honor a la virgen.

A las 12:00 horas, en la Plaza Semprún y hasta el Puente de la Hispanidad, va a tener lugar el X Desfile Motero de Banderas Peñeras y Ofrenda Floral en el Puente de la Hispanidad. Organiza la Peña Bodega Paco y Peña Motera Bodega Paco y colabora la Coordinadora de Peñas.

Entre las 12:30 y las 14:30 y las 17:00 y las 21:00, en la Plaza de Portugalete, va a haber un parque infantil con hinchables y talleres.

A las 12:30 horas en la calle Caamaño, 128, música en directo con el Grupo Cuatro Latas. A las 17:00 horas, en Parquesol, en la calle Manuel Silvela, va a estar presente, además, la Tía Melitona.

Entre las 17:00 y las 20:00 horas, en la Acera Recoletos se desarrollará la iniciativa Caricaturistas: un dibujo a cambio de una sonrisa.

Entre las 17:30 y las 21:00 horas, en la calle Estación de Ariza sin número, se puede también visitar la XXXIV Exposición Ferroviaria de Asvafer.

Mientras que a las 18:00 horas, en la Cúpula del Milenio, habrá magia infantil con Carlos Adriano.

A las 18:00 horas, en la Plaza de Toros, corrida de Juan Pedro Domecq para El Fandi, Tomás Rufo y Marco Pérez.

A las 18:30 horas, en la zona infantil del Paseo de las Moreras (chopera), estarán los gigantes y cabezudos acompañados por los dulzaineros de Tierras Llanas.

A las 18:30 horas también, en la zona infantil del Paseo de las Moreras (chopera), 25 aniversario de Happening que presenta Único para toda la familia.

A la misma hora, a las 18:30, en la Plaza Padre Ventura de Pilarica, habrá un cantaclown con Alicia Maravillas y en la calle Pífano (Nuevo Hospital) una tarde de risa y magia con Jesús Rojo-Chuchichou.

A las 19:00 horas, en la zona centro, folklore castellano y pasacalles desde las Plaza Mayor con calle Santiago y hasta la Plaza Zorrilla.

A las 19:00 horas, en La Victoria-Puente Jardín (Paseo del Obregón) estará presente en el lugar la Tía Melitona.

A las 19:00 horas, en la Plaza Damián Tascón Prieto (Puente Duero), turno para Playground con la Escuela de Circo de Valladolid y a la misma hora, en la Plaza Camilo José Cela (Covaresa), circuito de tractores a pedales.

A las 19:10, 19:50 y 20:30 horas de la tarde de este martes, 8 de septiembre, en la Cúpula del Milenio, magia de salón con Álex Louzao.

A las 19:30 horas, en la Avenida Fernando Ferreiro, 1, en el barrio de Pajarillos, espectáculo de cuentos, canciones, teatro infantil, bajo el título de 25 años de cuentos con Tina, a cargo de la Peña Huracán.

Mientras que también, a las 19:30 horas, en el Teatro Calderón, se podrá disfrutar de La Historia Interminable El Musical.

A las 20:00 horas, en la Academia de Caballería, Folklore Castellano con el grupo de danzas Pisuerga Huerta del Rey y el grupo de Danzas Ribera del Pisuerga.

Entre las 20:00 a las 01:00 horas en el Paseo de las Moreras, turno para el Moreras Beach Fest ‘Urban Paradise’. Con los dj’s Omar, Joel Marashi, Juan Saya, Marcos y Sandrux, organizado por la Coordinadora de Peñas.

Entre las 20:00 y las 01:00 horas, en el Paseo de las Moreras (escenario pistas deportivas), va a tener lugar el Lorencito Festival con Faenna, Sofía Gabanna, Zake y otros artistas urbanos, organizado por el Consejo de la Juventud de Valladolid.

A las 20:00 horas, en la Plaza Gutiérrez Semprún, juegos y actividades de peñas a cargo de la Peña Bodega Paco.

A las 20:00 horas, en el Teatro Carrión turno para Yo Sobreviví a EGB y en la Sala Borja para Cuando deje de llover.

También a las 20:00 horas, en la Plaza de Fuente Dorada, turno para la iniciativa Danzando en la calle.

A las 20:30 horas, en la Pérgola del Campo Grande, las Verbenas de la Feria con José Antonio Pahino y su orquesta.

A las 20:30 horas, en el Recinto José Luis Bellido, XLIII Feria de Folklore y Gastronomía, actuaciones de los grupos Nivaria, Axouxere, Anaquños y Panderet (Galicia) y Grupo Romero y Jara (Andalucía).

A las 20:30 horas, en el Teatro Cervantes, Aguadulce Habaneras, a las 21:00 horas en la Plaza Mayor, Todas las Estrellas, y a la misma hora, en la Plaza de la Solidaridad (La Victoria-Puente Jardín), Pahino.

A las 22:00 horas tendrá lugar, en la Plaza Mayor, el concierto de Carlos Baute, uno de los más esperados en estas Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

A las 22:00 horas, en la Cúpula del Milenio, más magia. Gran gala de noche con Magic Jose y Daba y Cielo, presentado por Quique Álvarez.

A las 22:15 horas, en el Paraje del Caño Hondo, fuegos artificiales con Pirotecnia Tamarit (Valencia).

Mientras que a las 22:30 horas, en la Plaza de la Solidaridad (La Victoria-Puente Jardín) actuará la Orquesta Avalon.

Todo en un día festivo y con decenas de actividades en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid.