La Policía Nacional detiene en Valladolid a un especialista en asaltar viviendas sin dejar huella en la cerradura

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en vivienda, al que se vincula con una red itinerante especializada en asaltar inmuebles.

El arresto se produjo durante la noche del pasado 3 de septiembre, cuando una patrulla en motocicleta de Seguridad Ciudadana detectó la presencia de un individuo con actitud esquiva.

Al percatarse de la cercanía de los uniformados, el sospechoso intentó eludir la acción policial argumentando que se encontraba de viaje turístico en la capital vallisoletana, aunque fue incapaz de acreditar datos mínimos como su lugar de alojamiento, la fecha de llegada o las llaves de un vehículo o residencia, mostrándose además especialmente nervioso y poco colaborador.

Ante las continuas contradicciones en su testimonio y la reciente oleada de asaltos registrados en la ciudad, los agentes registraron la bandolera que llevaba consigo.

En el registro se intervinieron diversas herramientas diseñadas para el forzamiento de cerraduras mediante las complejas técnicas del 'bumping' y el 'impresioning', un frasco de aceite lubricante para mecanismos de cierre y dos pañuelos preparados para ocultar el rostro.

Imágenes de los diferentes alijos de hurtos incautados por la Policía Nacional. PN.

Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato al Grupo de Robos de la Comisaría Provincial de Valladolid, cuyos investigadores lograron ubicar al arrestado en el escenario de un robo reciente.

Del mismo modo, las pesquisas abiertas tratan de determinar su implicación en otros cuatro asaltos perpetrados esa misma mañana mediante el mismo sistema de apertura no violenta de puertas.

Según ha detallado la portavoz de la Policía Nacional en Valladolid, Rebeca Carreras, las investigaciones apuntan a la operativa habitual de bandas organizadas de dos o tres personas que se desplazan por toda la geografía española.

Carreras ha explicado que "el modus operandi consiste en seleccionar viviendas vacías, acceder mediante la manipulación técnica de la cerradura y sustraer efectos de valor sin causar daños visibles, lo que dificulta inicialmente la detección del delito".

La representante policial ha añadido que estas redes utilizan métodos muy especializados para colarse en las casas sin levantar sospechas entre el vecindario.

Tras la tramitación de las diligencias en la comisaría, el arrestado fue puesto a disposición del juzgado de guardia, que ha decretado su puesta en libertad con cargos mientras continúan los trabajos para localizar a otros posibles integrantes de la banda.