Carnero reclama "entre todos" facilitar vivienda a jóvenes y familias para que puedan quedarse en Valladolid

Misa y procesión en honor a la Virgen de Nuestra Señora de San Lorenzo. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y al presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar y demás autoridades, asisten a la misa solemne en la Catedral en honor a la Virgen de Nuestra Señora de San Lorenzo. Eduardo Margareto. ICAL.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, reclamó en el día de la patrona de la ciudad, que las administraciones públicas, promotores y todos los agentes implicados trabajen "entre todos" para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias y permitir que quienes lo deseen puedan desarrollar su proyecto de vida en Valladolid.

"Lo más importante es que entre todos podamos ofrecerles a los jóvenes y a las familias esa vivienda que en muchos casos están ansiando", señaló Carnero, quien incidió en que detrás de una vivienda "se crea un hogar" y que "sin hogar no hay vivienda".

En este sentido, defendió que el hogar constituye "el mejor motor para hacer un proyecto de vida" desde el punto de vista social y económico.

El regidor vallisoletano extendió esta responsabilidad al "conjunto de las administraciones públicas", los promotores y "todos aquellos que tienen algo que ver con el hecho tan fundamental en la vida de una persona como es la vivienda".

Carnero vinculó además el acceso a la vivienda con la capacidad de Valladolid para retener a sus jóvenes y atraer actividad empresarial.

Así, reclamó que el "talento vallisoletano" que quiera quedarse en la ciudad pueda hacerlo y apuntó que existen empresas ya implantadas, otras anunciadas y proyectos que todavía no se han dado a conocer.

"Valladolid está de moda, sin lugar a dudas, y eso tiene que ser un hecho que debamos de aprovechar todos los vallisoletanos, cada uno desde su responsabilidad", afirmó.

El alcalde realizó estas declaraciones durante la celebración de la festividad de la Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid, en una jornada en la que aprovechó para felicitar a todos los vallisoletanos y destacó el ambiente de las fiestas patronales, que, a su juicio, transcurren "a tope".

"En cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier acto nos encontramos con vecinos, vecinas, visitantes y eso es la mejor expresión que tiene una fiesta", aseguró Carnero, quien defendió que "la fiesta ante todo y sobre todo es convivencia".

El regidor también valoró que la climatología esté acompañando durante esta edición y destacó que las celebraciones se están desarrollando "desde el respeto", algo que espera que se mantenga durante los días que restan de fiestas.

El alcalde aprovechó también la festividad de la patrona para reclamar que cesen los conflictos internacionales y para trasladar un mensaje de apoyo al alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma. "Que todos los conflictos que hay a lo largo del mundo se paren de una santa vez", deseó.