Valladolid logra un nuevo récord mundial gracias a un mosaico de globos con 1.297 personas dedicado a Renault

Récord en las fiestas de Valladolid del mayor mosaico de globos. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

Valladolid ha sumado este domingo un nuevo récord mundial durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Cientos de personas se han reunido en la acera de Recoletos para formar un gigantesco mosaico humano de globos con el logotipo de Renault superando los 400 participantes necesarios para batir la anterior marca, situada en 399.

Concretamente, la cifra rozó las 1.300 personas, en concreto y como ha informado el Ayuntamiento de Valladolid, fueron un total de 1.297.

El desafío estaba organizado por la Coordinadora de Peñas y coincidió, además, con la celebración del 75 aniversario de la presencia de la compañía en la ciudad.

El reto se incorpora así a la larga tradición de desafíos que ha impulsado la Coordinadora de Peñas desde el año 2005.

Ha permitido a Valladolid batir 19 récords a lo largo de las últimas dos décadas. De ellos, ocho continúan actualmente vigentes, a los que se suma ahora este mosaico dedicado a Renault.