La UEMC lanza una nueva microcredencial que aborda el ámbito jurídico en la industria de los videojuegos

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha puesto en marcha la microcredencial en Derecho Aplicado al Desarrollo de Videojuegos.

Una nueva oferta formativa que busca abordar retos como los derechos de autor, contratos, licencias, obligaciones frente a los consumidores, datos personales y una regulación europea en plena expansión desde una perspectiva práctica.

La nueva microcredencial está dirigida tanto a profesionales del ámbito jurídico como a productores, desarrolladores, diseñadores, publishers, responsables de estudios, estudiantes y personas interesadas en descubrir el marco legal de la industria del videojuego.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IDEVA) del Ayuntamiento de Valladolid, está dentro del Convenio de Colaboración para el Desarrollo de Acciones Formativas e Innovadoras en Materia de Sostenibilidad y Tecnología Digital.

La formación será dirigida por el licenciado en Derecho y coautor del libro 'Ludum Lex: los secretos del derecho aplicado al desarrollo de videojuegos', Darío López Rincón.

El experto en la materia ha sido reconocido con distintos premios de investigación en el ámbito de la protección de datos aplicadas a este sector y ha impartido formación y participado como ponente en asociaciones profesionales, universidades y eventos especializados vinculados al ámbito jurídico y de los videojuegos.

De los derechos de autor a las loot boxes y la IA

La microcredencial se estructura en cuatro áreas que abarcan algunos de los principales aspectos jurídicos que intervienen en el desarrollo, publicación y comercialización de un videojuego.

El primer bloque abordará la propiedad intelectual e industrial, desde la consideración del videojuego como una obra compleja hasta cuestiones relacionadas con la autoría, la cesión y gestión de derechos, el plagio, la reutilización de contenidos, las marcas, los títulos o las medidas antipiratería y anti-cheat.

La segunda unidad estará focalizada en la contratación en la industria del videojuego, con contenidos relacionados con los términos y condiciones, los contratos de edición y distribución, las licencias de software, los acuerdos de confidencialidad, la relación laboral, la cesión de derechos y las particularidades de los estudios independientes.

El tercer bloque hace hincapié en las obligaciones vinculadas con el consumo y la protección de datos, incluyendo los derechos de consumidores y usuarios, la responsabilidad de productores, editoras y plataformas, la información previa y la publicidad, así como la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Por último, la formación se interesará en algunos de los principales retos legales actuales y futuros para la industria, como el Digital Services Act, el Data Act, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la conservación del videojuego, los micropagos, las loot boxes, los patrones adictivos o la patentabilidad de mecánicas.

La microcredencial tendrá una orientación especialmente práctica, basada en el análisis de casos reales y en la aplicación directa del marco jurídico a situaciones habituales dentro de la industria.

La finalidad es que los participantes puedan identificar riesgos, entender las obligaciones legales que afectan a sus proyectos y tomar decisiones mejor fundamentadas en las diferentes fases de desarrollo, explotación y comercialización de un videojuego.

El programa, de 50 horas de duración y 2 créditos ECTS, se impartirá de forma presencial en las instalaciones de la UEMC los días 23 y 30 de septiembre y 7 y 14 de octubre de 2026, en horario de 16:00 a 20:00 horas.