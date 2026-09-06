Un gran espectáculo con 400 drones ilumina el cielo para enamorar a todos los vallisoletanos

Imagen del espectáculo de drones en las fiestas de Valladolid. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL

El cielo de Valladolid se ha iluminado, este sábado 5 de septiembre, con un espectáculo de 400 drones que, con motivo de la segunda jornada de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, ofrecieron una coreografía diseñada para la ciudad.

La exhibición, desarrollada sobre el aparcamiento del estadio José Zorrilla y que se ha podido ver también desde el Recinto ferial, ha contado con 14 figuras tridimensionales.

Todo con diferentes referencias relacionadas con la historia y algunos de los acontecimientos más representativos de la ciudad.

El espectáculo, a cargo de Umiles, en alianza con Ximenez Group, ha desplegado un tercio más de aeronaves que la exhibición celebrada el pasado año, en una de las propuestas tecnológicas incluidas en la programación de las fiestas.

Un espectáculo único que arrancó los aplausos de los asistentes al mismo.