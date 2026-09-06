La feria pirotécnica perfecta para ver el cielo brillar del 7 al 12 de septiembre: seis espectáculos y los mejores artificieros

Imagen de una sesión de fuegos artificiales en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo en 2025 en Valladolid. Eduardo Margareto Ical

Valladolid arrancó este pasado viernes, 4 de septiembre, las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026. Unas fechas en las que la actividad se dispara en la ciudad del Pisuerga durante 10 días gracias a una amplia programación para todos los públicos.

En esta programación, una de las actividades que más público atraen, especialmente por su carácter familiar, son los espectáculos pirotécnicos.

Un total de seis sesiones, aunque había previstas siete y la primera de ellas este domingo, 6 de septiembre, ha tenido que ser suspendida por la alerta declarada por peligro de incendios forestales en Castilla y León.

Del 7 al 12 de septiembre, algunos de los mejores artificieros del país se darán cita en Valladolid para hacer brillar el cielo pucelano con la pólvora que dispararán desde el Paraje de Caño Hondo, el emplazamiento habitual para estos espectáculos.

Este se sitúa próximo al parque de las Contiendas, el recinto ferial, donde estarán instaladas las ferias, el Centro Cultural Miguel Delibes, el estadio José Zorrilla y el barrio de Parquesol.

Precisamente, es este último vecindario una de las localizaciones más demandadas para disfrutar de estos espectáculos, dada su altura y visión directa desde una ladera hacia el lugar de lanzamiento de los fuegos artificiales.

Programación completa

Cada sesión tendrá lugar del 7 al 12 de septiembre a partir de las 22:15 horas, haciendo que las calles retumben por las explosiones y el cielo se ilumine de colores.

Había una primera sesión prevista para el domingo 6 de septiembre, pero esta ha sido cancelada por la alerta de incendios forestales.

La Junta emitió una resolución el pasado 1 de septiembre, firmada por el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

Dicha resolución contempla como una de sus medidas preventivas extraordinarias la prohibición de la introducción y uso de material pirotécnico, así como la suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

Por ello, Valladolid se quedará sin la sesión de Pirotecnia Gironina (Valencia), pero tendrá otras seis oportunidades para disfrutar de los fuegos.

El estreno será, de esta manera, el lunes 7 de septiembre, vísperas del Día de la Virgen de San Lorenzo. A partir de las 22:15 horas, Pirotecnia Caballer FX (Valencia) disparará la pólvora desde el Paraje del Caño Hondo.

Al día siguiente, el 8 de septiembre, será el turno para Pirotecnia Tamarit (Valencia). Mientras que el miércoles llegará el turno para Pirotecnia Xaraiva, llegados desde Galicia.

Pirotecnia Vulcano, de Madrid, será el protagonista de la cuarta sesión el jueves 10 de septiembre y Pirotecnia Zaragozana (Zaragoza) tendrá el turno de sorprender a los vallisoletanos el viernes 11.

Por último, esta feria pirotécnica será cerrada por Pirotecnia Pibierzo (León). La empresa de Pedro Alonso pondrá las notas de color finales al cielo de Valladolid con un espectáculo que se espera sea el colofón ideal para cerrar estas sesiones.