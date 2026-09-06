Detenido por amenazas de madrugada en Delicias: “Acabo de salir de la cárcel, te voy a pegar un tiro”

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido, en la madrugada del 4 de septiembre a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 4 de septiembre, sobre las 2:30 horas. En esos momentos un indicativo de la Policía Local fue requerido en la vía pública, en el barrio de Las Delicias por un ciudadano que alertaba de una agresión ocurrida minutos antes.

El requirente manifestó que un individuo, sin motivo aparente, se había enfrentado a un amigo suyo.

En el transcurso de la discusión le había indicado que “acababa de salir de la cárcel y que le iba a pegar un tiro”, realizando además un gesto rápido con la mano hacia la riñonera que portaba, como si pretendiera extraer algún objeto.

La víctima reaccionó sujetándole la mano para movilizarle, momento en el cual el agresor le produjo un corte en el dedo pulgar de la mano derecha con algún tipo de cuchillo o instrumento similar, para emprender después la huida.

Ante los hechos, varios indicativos de Policía Local y Nacional realizaron batidas por la zona para lograr localizar al presunto agresor gracias a la intervención conjunta.

El individuo fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas, siendo trasladado a dependencias policiales para la continuación de las diligencias.

Dado que las primeras manifestaciones apuntaban a que el agresor podría portar algún tipo de arma blanca o de fuego, los agentes realizaron inspecciones por debajo de vehículos en las inmediaciones y también en las papeleras, sin localizar ningún objeto que pudiera haber sido arrojado por el detenido.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.