Las casetas regionales estrenan aforo máximo para 8.000 personas: “La gastronomía es lo mejor que tenemos”

“Las casetas regionales son un momento fundamental en las fiestas de Valladolid. Es un evento que arranca en 1982 y que, de la mano de José Luis Bellido, y de todas y cada una de las casas regionales, ha hecho que podamos presumir del sentido de los vallisoletanos y de ser hospitalarios”, ha afirmado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

El primer edil ha participado en la inauguración de la XLIII Feria de Folklore y Gastronomía en el recinto José Luis Bellido en la mañana de este domingo, 6 de septiembre, y en el tercer día de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

“Lo hacemos a través de lo mejor que todos tenemos como es la gastronomía, la enología… y año a año mejorando. Haciendo que el arranque de 1982 en Poniente haya ido a más. Desde el año pasado estamos en un recinto definitivo”, ha ensalzado Carnero.

El alcalde ha querido dar las gracias a todos los que hacen esta feria posible para “ser más hermanos todos” con “independencia de donde hayamos nacido”.

“Valladolid es una ciudad llena de hospitalidad y esta feria gastronómica lo demuestra año a año. Cada año ponemos el énfasis para sentirla viva. Quiero agradecer a José Luis el trabajo que ha hecho y sigue haciendo para mantener viva algo que forma parte de la emoción de los vallisoletanos”, ha finalizado el alcalde.

José Luis Bellido, presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León ha valorado positivamente el “apoyo del Ayuntamiento, de sus concejalías y concejales” para “seguir manteniendo una feria que cumple su 43 edición”.

“Mantenemos la misma ilusión y el agradecimiento porque esta feria nace como agradecimiento a la ciudad de Valladolid que nos ha ido acogiendo a través del tiempo. Hemos sido muchos los emigrantes que hemos llegado a la ciudad con gran acogida”, ha añadido Bellido.

El presidente de la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Castilla y León ha querido lamentar que “en toda Castilla y León no tengamos representación de la casa de Ceuta” que es “la única que nos falta”, ha indicado.

“Las casetas son 17. Debido a la seguridad estrenamos una modalidad de acceso y dentro del recinto tendremos un máximo de 8.000 personas”, ha finalizado Bellido.