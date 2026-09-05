La primera noche de las fiestas de Valladolid deja cuatro agresiones, otras tantas peleas y avisos por alcohol

Agentes de la Policía Local de Valladolid en el inicio de las fiestas. Fotografía: Policía Local de Valladolid.

La primera noche de las fiestas de Valladolid dejó cuatro avisos por agresiones y otros cuatro por peleas, según los datos facilitados por el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En total son 20 los avisos sanitarios si sumamos los que incluyen el consumo de alcohol hasta las 9:18 horas de este sábado, 5 de septiembre.

Los avisos por agresiones se produjeron entre las 2.15 y las 8.06 horas. El primero tuvo lugar en San Isidro, donde un varón de unos 50 años sufrió un golpe en la cabeza.

Posteriormente se comunicaron agresiones en el paseo de San Vicente, con una mujer de unos 50 años atendida por un corte en el brazo; en la calle Espíritu Santo, donde un joven de unos 20 años presentaba una brecha; y en la zona de la Catedral, con un varón de unos 30 años que presentaba cortes en un brazo.

A estos sucesos se añaden cuatro avisos por peleas o peleas entre grupos. El primero se produjo la noche del 4 de septiembre en la avenida de Segovia, donde un varón de unos 60 años sufrió un corte en la cara con un reloj.

Ya durante la madrugada del día 5 se registraron otras tres peleas: una en el paseo de San Vicente, sin heridos; otra en la calle Francisco Suárez, en la que estaban implicados unos seis jóvenes de unos 20 años; y una última en el paseo Zorrilla, junto al Hospital Militar, con unas 25 personas de unos 25 años y un herido.

El consumo de alcohol también protagonizó buena parte de la atención sanitaria durante la madrugada.