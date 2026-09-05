“Dame todo lo que tengas en el bolso o saco la pistola y te pego un tiro”: dos detenidos por un presunto robo con violencia

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos personas, a un hombre como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, atentado a agente de la autoridad y amenazas graves y a una mujer como presunta autora de los delitos de robo con violencia e intimidación y atentado a agente de la autoridad.

Todo en unos hechos que tuvieron lugar en la noche del pasado 1 de septiembre en la zona de Arca Real.

Los agentes, que estaban realizando labores de Seguridad Ciudadana, fueron comisionados por la Sala Cimacc 091 ante el aviso de que una mujer había sufrido un robo por el supuesto autor que estaba retenido por unos viandantes.

A su llegada, los funcionarios observaron como dos personas impedían la huida de un varón.

La pareja explicó que, mientras trabajaban en un bar cercano, escucharon a una mujer gritar: “me han robado, son esos”.

En ese momento vieron a dos hombres y una mujer emprender la huida a pie, iniciando su seguimiento hasta conseguir que el varón cesara su escapada.

También manifestaron que otro individuo que acompañaba al grupo, logró continuar la huida por la calle Gerona.

Durante la retención, el presunto autor profirió amenazas a los ciudadanos. Según los agentes decía: “dejadme ir o llamo a mi amigo, me deja la pistola y os pego un tiro”.

En el lugar, los agentes fueron requeridos por la víctima que relató que, mientras estaba sentada en la vía pública con unas amigas, una persona con el rostro cubierto con un pasamontañas se acercó a ella y le exigió: “dame todo lo que tengas en el bolso o saco la pistola y te pego un tiro”.

La víctima indicó que el autor estaba acompañado por otro chico y una chica.

Los agentes localizaron a la mujer involucrada, quien intentó evadirse de la presencia. Al bloquearle el paso, la mujer intentó zafarse y continuó acometiendo con patadas y gran agresividad contra los funcionarios.

Se procedió a su detención por los delitos de robo con violencia e intimidación y atentado a agente de la autoridad.

El varón retenido, al observar la actuación de su pareja, empujó a los agentes sin mediar palabra y les insultó, por lo que fue igualmente detenido como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, atentado a agente de la autoridad y amenazas graves.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la continuación de las diligencias. Una vez finalizadas las mismas, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.